Sobrevivientes de violaciones sexuales y violencia doméstica critican al NYPD

-“¿Qué hizo usted para que la violaran?”

-“¿Está segura de que fue violada?”

-“Su caso se cerró… por favor no nos llame más”

-“Tenemos cosas más importantes que investigar”

-“¿Por qué le habló a un desconocido?”

-“Tiene que conseguir usted misma la evidencia y traerla”

-“Estamos ocupados con otros casos”

-“¿Usted entiende la gravedad de lo que está reportando?”

-“Llame al hombre que la violó y grábelo confesando lo que hizo”

Estas son apenas algunas de las frases que varias mujeres víctima de violación sexual en la ciudad de Nueva York denunciaron este lunes haber recibido por parte de uniformados del NYPD, cuando se presentaron a reportar los abusos que sufrieron. Y es que a pesar de que normativas municipales exigen que los integrantes de la División de Víctimas Especiales de la Policía de Nueva York (grupo encargado entre otras cosas, de trabajar con casos de violencia sexual y doméstica) tengan un “entrenamiento sensitivo” para poder ayudar mejor a las víctimas de estos delitos, al igual que un entrenamiento sobre cómo investigar esos casos, denunciantes aseguran que la Uniformada no está cumpliendo la ley, y mucho menos haciendo bien su tarea.

Así lo manifestaron este lunes, mujeres que han sido violadas y que tras lidiar con el NYPD en busca de ayuda, se han encontrado con “tratos indignos”, “deshumanizantes”, “ofensivos” y “revictimizantes”, o negligencia y falta de que las tomen con la seriedad y gravedad que merecen sus acusaciones.

Las denuncias fueron hechas este lunes, en una audiencia que duró más de cuatro horas, convocada por los Comités de Seguridad Pública y Mujeres e Igualdad de Género del Concejo Municipal, donde el NYPD fue llamado a rendir cuentas por la manera en qué la División de Víctimas Especiales ha trabajado en el último año, y terminó con anotaciones en rojo por lo que los concejales calificaron como una mala gestión.

“Fui violada hace seis años por un colega pero mi experiencia con el NYPD fue peor que la violación“, aseguró Leslie McFadden, quien destacó que la policía no toma responsabilidad ante la labor que debería tener no solo en investigar los casos de violación, sino en la manera de tratar a las víctimas. “Es tiempo de que al NYPD le importemos y que entienda que necesita mejorar los entrenamientos con respeto y compasión, y que realice investigaciones justas. No estamos pidiendo demasiado”.

Otra de las víctimas que rindió su testimonio, quien prefirió identificarse solamente con el nombre de Christina, denunció que tras haber sido violada en septiembre del 2020, se enfrentó a labores de la División de Víctimas Especiales, descubriendo que los oficiales a cargo de su caso actuaron con “negligencia e incompetencia”, al igual que “falta de investigación”.

“No entrevistaron a los tetigos, ni miraron el materia de las cámaras de video (…) y seis meses depués me dijeron que mi caso había sido cerrado”, comentó la sobreviviente, asegurando que incluso un oficial le dijo que podía hacerse una prueba de AND pganado ella de su bolsillo $1,000. “¿Me pedían pagar por un crimen cometido conytra mí?, mientras ellos seguían recibiendo su salario por investigar mi caso… cada cinco llamadas mías me devolvían unay no me respondían mis e-mails ni mis mensajes de texto”.

La concejal Adrienne Adams, presidenta del Comite de Seguridad Pública del Concejo Municipal destacó que las quejas de las sobrevivientes confirman que la División de Víctimas Especiales de la Policía de Nueva York no está ayudando a las víctimas de violación, y por el contrario su proceder las está sometiendo ante otro nivel de trauma y señalamiento.

“Todo esto levanta en mí una alerta roja. Son testimonios perturbadores. Me estresa el comportamiento problemático que hay en las relaciones entre esta división y los sobrevivientes”, comentó la líder política, criticando que en muchas ocasiones, tratando de hacer justicia, las víctimas se convierten en sus propias detectives, consiguiendo evidencia y moviendo los casos, y al final, muchas veces no se logra nada. “Es una bofetada a las víctimas en la cara otra vez más, cerrando los casos. Esto es inaceptable”.

El concejal de Queens, Robert Holden criticó también, no solamente la falta de entrenamientos sensitivos efectivos dentro de los más de 285 miembros que integran la División de Víctimas Especiales del NYPD, sino que se mostró estupefacto, al conocer que más del 60 por ciento de sus miembros son varones, es decir, 172 oficiales, y 113 mujeres.

“Ese es el problema número 1. Debería haber más oficiales mujeres que hombres. Por lo menos 200 deberían ser mujeres. Eso sería lo correcto. Ellas pueden ser más sensitivas al tema. No es algo automático, pero podría ser un buen comienzo”, dijo el político, quien pidió al NYPD tomar medidas serias contra aquellos oficiales que emitan respuestas ofensivas a las víctimas. “Nunca debería un oficial decir ‘estoy trabajando en otro caso más importante’. Esos oficiales no deberían estar trabajando en el NYPD… Además hay que supervisar las listas de seguimiento”.

El inspector Michael King, director de la Unidad de Víctimas Especiales del NYPD, escuchó atento las denuncias reportadas por las víctimas de violación, y aseguró que en el último año ese grupo ha tratado de resolver fallas, pero admitió que en temas como los entrenamientos sensitivos, no todos los miembros los recibieron.

“Nuestro compromiso es que todas las víctimas sean tratadas con respeto y compasión”, dijo el oficial, quien advirtió que “todos los casos son trataos igual, sin importar la demografía”.

El oficial advirtió que debido al cese de un contrato de entrenamientos, el año pasado, se frenó el proceso de formación entre varios oficiales, pero dijo que luego se retomó a final del año y que en noviembre próximo habrá otro entrenamiento.

Tras escuchar esto, la concejal Helen Rosenthal manifestó su preocupación, y además aseguró tener datos que demuestran que un gran número de oficiales de la Unidad no tomaron los entrenamientos el año pasado, y no se recurrió a herramientas como ZOOM, que pudieran haber hecho que más oficiales que lidian con casos de violación se entrenaran como lo ordena la ley.

“No creo que el problema sea la falta de oficiales ni creo que haya que agregar más policíás sino entrenarlos apropiadamente y buscar que hagan el trabajo”, dijo Rosenthal.

Al final de la audiencia, el inspector King coincidió con la necesidad de que los oficiales que trabajan en la Unidad de Víctimas Especiales, tengan un enfoque empático para poder ayudar verdaderamente a las mujeres y hombres que se presentan a denunciar.

“Tienen que entender que cuando una mujer es sexualmente violada, no puede revivir lo que vivió como si fuera un robo, que es diferente y que puede narrarlo, pero cuando fue violada no puede volver a lo que pasó. Debemos intentar hacer lo que más podamos, no solo tomar sus quejas en serio sino hacer lo mejor y no voy a aceptar aninguno aquí que no lo haga. Esa es la nueva División”, dijo el oficial.

La audiencia pública sirvió además para introducir dos piezas de ley. Una, exigiría que el NYPD obtenga información sobre la disposición de los casos de delitos sexuales y que la oficina del alcalde de justicia penal informe sobre los resultados de los casos de delitos sexuales.

La otra iniciativa de ley se refiere a la capacitación sobre violencia doméstica, delitos sexuales y trata de personas para oficiales de policía, que requeriría que el Departamento de Policía (NYPD) capacite a los oficiales sobre cómo responder a incidentes relacionados con violencia doméstica, delitos sexuales o trata de personas. La capacitación sería desarrollada por un comité interdisciplinario e interagencial compuesto por representantes del NYPD, la Oficina del Alcalde para Poner Fin a la Violencia Doméstica y de Género, la Oficina de Justicia Criminal de la Alcaldía, proveedores de servicios de violencia doméstica, proveedores de servicios de agresión sexual y trata de personas.

Sonia Ossorio, de la organización NOW New York Mujeres de Nueva York, quien ha estado denunciando por años la falta de un trato justo y digno por parte del NYPD a las víctimas de violación, criticó también el proceder de la Uniformadad y aseguró no haber visto cambios reales desde el 2018, cuando se exigieron los entrenamientos sensitivos.

“No veo donde los cambios van a pasar y cómo harán investigaciones largas, com 67 oficiales para 5,000 casos y poco entrenados”, dijo la activista. “No tenemos el movimiento que necesitamos y si no se da el liderazgo desde arriba, no va a pasar nada con mujeres que todavía luchan por justicia. Es una cachetada en la cara a las sobrevivientes de violación. Necesitamos que trabajen con nosotros”.

Kelly Dwyer, otra víctima de violación, se mostró pesimista sobre eventuales y cambios en el NYPD y tras afirmar que se fue de la ciudad debido a la manera como la policía trató su caso, dijo: “Lo peor que me pasó fue como el NYPD manejó. Ese daño fue peor que la violación. Me hicieron sentir que yo era sospechosa, que yo era la criminal”.