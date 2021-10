¿Cómo una madre artista terminó viviendo en penurias en las calles de Nueva York? Su familia y NYPD la buscan

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alyssa Olivier, una joven madre de Colorado reportada como desaparecida hace dos meses, está deambulando por las calles de Nueva York, la ciudad donde estudió arte.

La pintora de 39 años, separada de su esposo y su hija, ha sufrido una aparente ruptura mental y no tiene hogar. No sólo la busca su desconsolada familia, sino también la policía de Nueva York, por supuestamente patear a un extraño en la cabeza el pasado 12 de octubre, dijo un detective privado hispano contratado para encontrarla.

“Estamos aterrorizados”, narró al New York Post su madre, Kristie Olivier, de 68 años. “Ella se encuentra en un estado en el que no es del todo coherente… No sabemos si estamos lidiando con un problema de salud (física), mental o algo más. Ha estado sin ningún medio de apoyo durante dos meses. ¿Quién sabe lo que se ha encontrado en las calles?”

Como artista, Alyssa tiene su propia página profesional en Internet. Salió de su casa en Denver este verano conduciendo un destartalado auto Suzuki Grand Vitara 2000 para visitar a su tía abuela en Kansas, donde nació y se crió. Desde allí manejó hasta Nueva York, ciudad que conoce porque se graduó en “Cooper Union for the Advancement of Science and Art”.

Sus familiares dejaron de recibir mensajes de texto dos días después de la llegada de Alyssa a NYC, el 2 de agosto, y presentaron un informe de personas desaparecidas en Colorado más tarde ese mismo mes después de que sus amigos en la ciudad dijeron que no habían tenido noticias de ella.

Su viejo automóvil, con la batería agotada y el tanque de gasolina vacío, fue encontrado el 9 de agosto en 3ra Avenida de Manhattan, entre las calles 20 y 21, le dijo a Patch una ex compañera de clase en Cooper Union. Su bolso y sus dispositivos electrónicos todavía estaban dentro del auto, pero su billetera no.

“Tuvo una lesión cerebral cuando era niña”, detalló la madre preocupada, y dijo que los médicos diagnosticaron a Alyssa a los 6 años, con púrpura de Henoch-Schonlein, un trastorno poco común que causa inflamación y sangrado en los vasos sanguíneos pequeños. Hasta el día de hoy, “todavía tiene dolores de cabeza y se le hinchan las articulaciones y la cara”.

Rock Pereira, detective retirado NYPD contratado como investigador privado por la familia, dijo que nadie tuvo noticias de Alyssa hasta el 29 de septiembre, cuando trató de llamar a su esposo a las 6:22 a.m. desde un quiosco en 17th Street y 6th Avenue, y luego unos 90 minutos más tarde mucho más al norte de Manhattan, en Amsterdam Avenue y West 88th St.

La semana pasada, el 14 de octubre, una persona anónima que respondió al cartel de persona desaparecida de Alyssa dijo que la había visto con un gatito blanco en East 10th St. Ese mismo día, Pereira la encontró en Tompkins Square Park. “Se veía cansada. Llevaba tres bolsas y definitivamente se veía sin hogar”, afirmó.

“Puede mantener una conversación y mantener una conversación”, afirmó Pereira, quien habló con Alyssa durante “10 a 12 minutos” después de localizarla. “No podemos simplemente ponerla en una camisa de fuerza y ​​enviarla al Hospital Bellevue. Toda la situación es delicada”.

Alyssa declinó la atención médica y se negó a ir con Pereira. El investigador privado le dio $100 dólares y una lista de “números de teléfono importantes” y le dijo que “la gente está preocupada por ti, incluida tu mamá”.

“Éste es un caso realmente triste… Por el bien de su familia y amigos y los ciudadanos de la ciudad de Nueva York y por Alyssa, sería mejor que la encontraran de nuevo”, comentó luego el detective. “Espero que busque tratamiento médico. Necesita ayuda”.

Su madre está agradecida de saber que está viva, pero se estremece al pensar que prácticamente no hay nada más que pueda hacer por su hija adulta. “Estamos aterrorizados. Conocemos el estado de las calles de Nueva York y el clima va a cambiar (con el próximo invierno). Esto nos ha desconcertado”.