HBO Max mantiene conversaciones para producir una precuela de ‘Los Soprano’

Los fanáticos de esta aclamada serie del género drama creada por David Chase y HBO podría contar con una precuela para seguir adentrándonos mucho más a las aventuras de Tony Soprano, Silvio Dante, Paulie Walnauts y compañía. Según la declaración ofrecida por Ann Sarnoff, consejera delegada (CEO) de WarnerMedia a Deadline, Sarnoff dejó a entender que actualmente se encuentra negociando esa posibilidad con David Chase.

“Estamos hablando con David Chase sobre una nueva serie, relacionada con Los Soprano, y en HBO Max”. Ann Sarnoff, CEO de WarnerMedia

Este próximo proyecto cinematográfico sale a la luz porque David Chase quedó bastante satisfecho con los buenos resultados en taquilla que obtuvo su largometraje The Many Saints Of Netwark; sin embargo, esta película tan solo recaudó cinco millones en Estados Unidos cuando se estrenó en salas de cine a principios de septiembre de este año.

Después de ver esos malos números en taquilla, la plataforma de servicio streaming HBO Max optó por lanzar esta cinta en televisión y allí le fue mucho mejor a comparación en la gran pantalla, por ese motivo es que se renovó esa iniciativa en producir la precuela de ‘Los Soprano‘. ‘The Many Saints Of Netwark’ narra la historia del joven gángster de Nueva Jersey Tony Soprano, quien es el protagonista de esta cinta y debe envolverse en un conflicto aguerrido entre los afro-americanos y a los ítalo-americanos en 1967.

“Ha elevado la franquicia completa de Los Sopranos de una manera nueva. No puedes medir su rendimiento solo por la recaudación en taquilla“, agregó Ann Sarnoff a Deadline. Cabe destacar que estos comentarios de la consejera delegada salen a la luz mucho tiempo después de que David Chase firmara un contrato por cinco años con WarnerMedia que cubría cine y televisión en HBO, HBO Max y Warner Bros. Pictures Group.

Asimismo, David Chase aseguró también a Deadline que podría volver al mundo de ‘Los Sopranos’ con la condición de que Terry Winter regrese al proyecto y trabaje junto con él para escribir el guion. “Solo hay una forma en que Lo haría, y eso si Terry [Winter] y yo podíamos escribir el guión juntos. Eso haría yo “, puntualizó.

