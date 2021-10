Enfermera de Alabama es acusada de abuso infantil e intento de asesinato de su hija adoptiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La enfermera de Alabama, Kala Blakely, fue acusada de abuso infantil agravado e intento de asesinato que involucra a su hija adoptiva.



El pasado fin de semana la policía de Trussville dio a conocer el arresto de la mujer de 39 años quien trabaja Hometown Family Medicine en Moody.



Ante las acusaciones, la enfermera de profesión fue ingresada a la prisión del condado de Jefferson el viernes 22 de octubre y permaneció detenida sin fianza hasta el día 25.



La víctima de Blakely involucra a una niña de 12 años, de quien se desconoce su nombre por cuestiones de seguridad y por tratarse de una menor de edad, quien fue adoptada por Kala.



El gran jurado de condado de Jefferson emitió la acusación contra Blakely el pasado 22 de octubre donde se argumenta que la acusada intentó causar de manera intencional la muerte de la niña al cometer un acto abierto a la comisión del crimen de asesinato y / o negligencia y / o estrangulamiento y / o hambre y / o golpearla.



Sobre el cargo de intento de asesino, la acusación establece que Kala Blakely torturó emocionalmente a la menor de 12 años al golpearla, pisotearla, rechazar su tratamiento médico y matarla de hambre.



El caso no es nuevo, según la policía de Trussville, Eric Rush, en enero la víctima fue llevada al Children’s of Alabama donde recibió instrucciones precisas sobre el cuidado que debía darle a la niña, sin embargo, la madre adoptiva no dio los cuidados que se le pidieron a la pequeña.



Eric Rush tachó de inquietantes los detalles de la investigación ya que la niña no sólo contaba con hematomas en todo el cuerpo, sino con rasguños, laceraciones en la columna, piernas, brazos y pies, además de que estaba muy baja de peso.



Kala Blakely, quien recibió el premio estatal de enfermería practicante a la excelencia, está casada y tiene otros tres hijos, de quienes no se sabe si también han sido víctimas de los maltratos o sólo era su hija adoptiva quien los recibía.

