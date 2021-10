Jailyne Ojeda exhibe sus atributos con diminuto disfraz de látex de vaquerita

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jailyne Ojeda parece no tener límites a la hora de compartir candentes publicaciones que dejan con la boca abierta a sus 13.5 millones de seguidores de Instagram. La modelo mexicana se caracteriza por mostrarse como una mujer sensual, a quien le gusta exhibir su espectacular figura

En esta oportunidad, la joven subió un video que está causado revuelo, pues en el, se le puede ver luciendo sus prominentes atributos de frente y de espaldas, enfundada con un diminuto disfraz de látex rosado, con el que simula ser una vaquerita.

“If I’m too much to handle go find less! @fashionnova FashionNovaPartner #costume”, tituló el material que en unas pocas horas ha conseguido más de 134 mil visualizaciones y cientos de halagos.

Cabe señalar que apenas unos días atrás, Jailyne Ojeda ya había acaparado reflectores en la famosa red social gracias a un par de fotos, pero sobretodo un clip, en el que aparece caminando en un bello lugar de Maldivas, usando un ajustado vestido que hizo resaltar esa retaguardia de tentación que vuelve locos a sus followers.

