“Maruja”, un cuento convertido en podcast sobre la migración y la nostalgia

Aunque la historia de “Maruja” fue escrita por María Luz Rodríguez, Ana Nieto la hizo suya al narrarla para un podcast en el que crearon un nostálgico viaje por el tiempo, la migración y la diversidad.

Hay proyectos que tardan en macerar. Este fue el caso de la historia de “Maruja”, ya que María Luz tardó años en escribirlo, luego otro largo periodo en recordar que tenía esa historia entre sus archivos, pero que Ana creyó que era perfecta para innovar.

“Maruja empieza con una historia que a mí me cuentan en una fiesta, una persona que yo no conocía”, recuerda María Luz. “Simplemente me olvide de ella. Años más tarde, cuando me regreso a España… durante un invierno iba a un grupo a una cafetería una vez a la semana a escribir… No sé por qué me vino esa historia. Yo la tenía, creía, que olvidada”.

La historia es lejana a aquello que una desconocida le contó a María Luz, por eso la convirtió en un cuento, sobre una mujer que migra, que deja España en medio de la dictadura franquista, dejando atrás a un amor, con una foto y un pedazo de queso; de una mujer que, en palabras de la autora, “siempre hace lo que tiene que hacer poniendo a los demás por delante”, que vivía en Uruguay y luego se mudó a Brooklyn, Nueva York, para después… No, no ‘spoilers’ aquí.

Ana comparte que durante el desarrollo de otros podcasts con Audire, la productora que fundó con su amiga, querían experimentar con distintos formatos.

“Uno de esos experimentos que queríamos hacer era entrar en esos terrenos de ficción. Cuando María Luz me mandó la historia, me gustó mucho, y me pareció que era perfecta para hacerla en audio”, dice Ana.

Esta historia es la de muchas personas: las que aman, las que dejan su tierra y quieren volver, las que sienten nostalgia todo el tiempo, las que añoran y aquellas que ponen a los suyos por delante.

“Es curioso cómo la gente interpreta el cuento, unos como una historia de amor, otros como una historia tristísima… Yo me he dado cuenta de que se reflejan ellos cuando hablan del cuento… hay gente que rellena cosas que yo no cuento”. María Luz Rodríguez, autora

Ana cree que existen esos vacíos que cualquiera puede rellenar. Ella mismo lo hizo al pensar en el tono que le daría al narrarla.

“Es fácil meterse en la historia, yo creo que es fácil meterse y rellenar esos agujeros, esos sitios que no están narrados”, explica. “Sobre todo porque yo también estoy en un país que no es el mío. Sí hay un tono de melancolía que, en forma inmediata, se instala en la voz”.

Ana recuerda que enfrentaron una encrucijada sobre qué priorizar, cómo crear ese universo, el escenario, las descripciones.

“Empezamos a pensar si teníamos que dar más claves en forma de sonido, de descripciones incluso, dar más idea del escenario”, explicó.

El resultado es un universo único. Su origen es el cuento, pero no es el cuento solamente. A ese universo contribuyó Gloria Cilleruelo, quien le dio forma a la silueta de Maruja, de espaldas, viendo al horizonte incierto.

La presencia en la FILNYC

Además de contribuir al movimiento de nuevas narrativas a través del audio, María Luz y Ana lograron que el cuento fuera incluido en la primera biblioteca virtual de la Feria Internacional del Libro de Nueva York o FILNYC, que se lanzó en su tercera edición.

“Me hizo mucha ilusión, porque en el fondo quiere decir que viene del mundo de los libros, que viene de los libros, que tiene la suficiente calidad para el único audiolibro, llamémosle así, para ser incluido”, comparte María Luz.

La “librería virtual FILNYC” alberga más de 90 títulos de 32 editoriales independientes de Latinoamérica, España y Estados Unidos, que permite adquirir los volúmenes y conocer más de sus autores.

Este año, la feria también publica su “Antología Vol. 2”, luego de convocar a la comunidad literaria y académica que escribe en español en cualquier país a participar a través de los géneros de relato, microrrelato, cuento, crónica, testimonio y poesía. Se recibieron 115 propuestas y 44 fueron seleccionadas.

En detalle:

Qué: “Maruja” (podcast)

Dónde: La “feria virtual FILNYC” / filnyc.org

Costo: Gratuito