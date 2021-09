¡Se lee en español! Vuelve la Feria del Libro en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La FIL de Nueva York en español tendrá su tercera edición del 1 al 3 de octubre de este año y contempla grandes sorpresas, incluida la creación de una biblioteca virtual para adquirir libros impresos y electrónicos, además de la publicación de La Antología Vol. 2, sobre autores de habla hispana de cualquier parte del mundo.

Al igual que en 2020, la tercera edición de este evento será en forma virtual, debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19. La primera edición ocurrió en el Instituto Cervantes en 2019 y se espera que las siguientes retornen a ese y otros espacios culturales neoyorquinos.

La Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York (FILNYC) fue fundada por el Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNYMSI) en un esfuerzo por promover la lectura en español, que se coloca como la segunda lengua más hablada en EE.UU., debido a que se estima que unos 43 millones de personas la hablan y al menos 15 millones tiene “conocimientos avanzados” que les permite, al menos, leer y entenderla.

“Escritores, poetas, editores y críticos compartirán con los lectores de manera virtual sus perspectivas sobre diversas temáticas sociales entre las que destacan: marginalidad, racismo, migración y representación”, indicaron los organizadores a este diario.

Las actividades de la FILNYC comenzaron a inicios de este año, cuando se lanzó la convocatoria a la comunidad literaria y académica que escribe en español, para ser integrados en La Antología Vol. 2.

“Los ganadores de la segunda edición de este concurso se darán a conocer próximamente”, se explicó.

Decenas de editoriales han confirmado su participación en esta fiesta literaria, por lo que habrá volúmenes de de sellos de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay.

“(Se busca) fortalecer vínculos y tejer redes que sumen valor a toda la comunidad involucrada en la promoción, difusión y consumo de la literatura en español”, destacan los organizadores sobre la prioridad del evento.

La biblioteca virtual será un espacio dedicado a “apoyar la bibliodiversad” y promover el libro escrito en español desde la página web oficial de la feria: filnyc.org. A partir del 1 de octubre los lectores tendrán, “a disposición de un click”, una gran selección de obras.

Pronto se dará a conocer el calendario de las actividades, incluidas presentaciones de libro, páneles especiales con autores destacados, entre otros, dijeron los organizadores, que cuentan con la colaboración del Instituto Cervantes de Nueva York, The City College of New York Downtown y The New York Public Library.

La FILNYC es una iniciativa que surge en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana con el fin de crear un espacio incluyente donde se comparta y celebre la literatura en español.

En detalle:

Qué: FIL de Nueva York (FILNYC)

Cuándo: Del 1 al 3 de octubre

Dónde: filnyc.org

Entrada: Acceso Libre