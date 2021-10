La madre de los niños abandonados en Texas no sabía que su hijo llevaba un año muerto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una de las noticias que ha dado mucho de qué hablar ha sido sin duda alguna la de los tres niños abandonados en un apartamento de Texas que convivieron por un año con el cadáver de su hermano de ocho años.



A una casi una semana del hallazgo de los restos óseos del pequeños, la madre del infante Gloria Williams de 35 años ofreció disculpas y negó toda responsabilidad desde prisión.



En entrevista desde la cárcel con KHOU, Williams se limitó a decir “Lo siento. No hice nada” cuando le preguntaron qué había sucedido.



Sobre si sabía que su hijo Kendrick de ocho años estaba muerto respondió “No”.



Respuesta que no sólo sorprendió a la reportera, sino que ha empezado a levantar revuelo entre los usuarios de las redes sociales quienes no pueden creer que Gloria no supiera que su hijo estaba muerto desde hace un año.



Además, documentos judiciales aseguran que Williams alteró, destruyó y ocultó el cuerpo de su hijo para deshacerse de las pruebas, por lo que sería casi imposible que no supiera que Kendrick estaba muerto.



En la misma entrevista cuestionaron a Gloria sobre por qué dejaba solos a los niños y respondió: “Los revisaba cada dos semanas”.



Las preguntas de la periodista provocaron que Gloria Williams se sintiera acorralada, razón por la que prefirió no continuar con la entrevista.



La misma televisora tuvo oportunidad de hablar con Melody Robinson, una de las abuelas paternas de los niños quien reveló que Williams no sólo tiene cuatro hijos, sino seis de entre 7 y 17 años.



Robinson incluso contó que bajo su tutela se encuentra una hija de Gloria, una niña de 13 años, a quien empezó a criar desde que tenía dos años: “Su mamá era muy inestable, dormía en el pido de la casa de su abuela con los bebés, así que sólo le pedí que me la diera”.



También aseguró que no sabía que el pequeño de ocho años había muerto y que la última vez que lo vio fue en noviembre del año pasado cuando su hija de 17 años le pidió vivir con ella por el violento comportamiento del novio de Gloria, Brian Coulter.



Williams fue acusada de herir a su hijo por omisión y manipulación de pruebas, mientras que Brian Coulter, de 32 años, está siendo acusado de haber asesinado a golpes a Kendrick de ocho años.



