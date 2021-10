Restos hallados en el desierto de California son de Lauren Cho, mujer desaparecida de Nueva Jersey

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A cuatro meses de la desaparición de Lauren Cho, una residente de Nueva Jersey, la División Forense del Condado de San Bernardino reveló que los restos humanos encontrados en un desierto de California pertenecen a la joven de 30 años.



Pese a que los restos de Cho fueron hallados, los resultados de toxicología no fueron dados a conocer.



“No se dará a conocer más información sobre este caso hasta que los resultados de toxicología estén disponibles y se descubra nueva información como resultado final”, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino (SBSD).



La policía encargada del caso dio a conocer que los restos de la víctima se encontraron el pasado 9 de octubre en el desierto de Yucca Vallery. Un grupo de amigos de Lauren Cho informaron que la chica “desapareció” desde el pasado 28 de junio y no llevó consigo su teléfono celular, ni víveres.



Según declaraciones de aquel grupo de amigos, Cho estaba molesta aquel día, razón por la que se alejó sin decir nada.



La familia de “El”, como también era conocida, reveló que trabajaba en una tienda de tatuajes en Flemington, Nueva Jersey, y que estaba de viaje por todo el país con su novio cuando desapareció.



Según información oficial, Cho se alejó de la residencia donde se hospedaba en Yucca Vallery, cerca de Springs, con algunos amigos y su novio.



A principios del mes de octubre, los investigadores dieron a conocer que habían encontrado restos humanos, no identificados, en el desierto de Yucca Vallery, lo que hacía creer que pudieran tratarse de Cho, sin embargo, las autoridades no quisieron adelantarse a revelar la identidad de la persona hasta estar seguros.



El caso de Lauren Cho ha sido comparado con el de Gabby Petito, quien también desapareció después de hacer un viaje, que ella misma documentó a través de las redes sociales, y después desapareció, hasta que fue hallada sin vida.

