Mal padre y compañero: Chicharito Hernández detalla los verdaderos motivos de su divorcio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de meses de rumores por supuesta infidelidad, el futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández rompió el silencio con respecto a su divorcio con la modelo australiana Sarah Kohan, madre de sus dos hijos.

En una entrevista con The Ringer, el delantero de LA Galaxy confesó que no fue el mejor padre ni el mejor esposo. Además, mencionó que cuando falleció su abuelo le afectó que Kohan regresara a Australia.

Throughout his life, Javier Hernández has been known as a soccer player. But last year, that identifier stopped being enough. Here’s the story of how Chicharito discovered himself—and his game—anew. @MirinFader:

https://t.co/cfb2edIwyS — The Ringer (@ringer) October 19, 2021

“No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser”, relató Hernández.

En este sentido, agregó: “Siempre he sido muy sensible. Muchas veces intenté ocultarlo. Me di cuenta de que tenía que hacerlo. No soy el más alto. No soy muy grande. No soy muy estereotípicamente masculino. Vemos a un hombre llorar, pensamos que es débil, pero todos somos humanos“.

Ruptura del Chicharito Hernández

El futbolista y la modelo contrajeron marimono a principios de 2019. A ambos los unen sus dos pequeños hijos: Noah y Nala Hernández, quienes nacieron en 2019 y 2020, respectivamente. ¡CHICHARITO ROMPIÓ EL SILENCIO! 🗣️



Javier #Chicharito Hernández comentó el porqué de su separación con la madre de sus hijos, Sarah #Kohan: "No era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era el gran ser humano que quería ser", dijo. pic.twitter.com/530K37JUzo— Pase Filtrado (@pasefiltrado) October 29, 2021

En junio de este año, Sarah interpuso una demanda de divorcio para separarse formalmente de Hernández. Además, según reseñaron los medios de comunicación, le exige una manutención que ronda los $100 mil dólares mensuales, para justificar que no ha sido parte de la crianza diaria de sus hijos.

Con 14 festejos, el mexicano está entre los 10 mejores goleadores de la temporada de la MLS, a tres del noruego Ola Kamara, líder de goleo. LA Galaxy, por su parte, se ubica en sexto en la Conferencia Oeste. View this post on Instagram A post shared by Javier “Chicharito” Hernández (@ch14_)

También puedes leer:

– Video: Chicharito llega al límite y rompe a llorar durante su complicada rehabilitación

– Video: Chicharito Hernández recibe castigo por fingir una falta en la MLS

– Sarah Kohan se enfrenta al Chicharito Hernández por defender la integridad física de sus hijos