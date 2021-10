Mujer de Alabama se salva de la pena de muerte por ayudar a su esposo a planear el asesinato de su otra esposa embarazada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Rhonda Carlson, de 48 años, se salvó de morir gracias a que testificó en contra de su esposo Christopher Henderson, sin embargo, pasará el resto de su vida en prisión.



Según reportes oficiales, la mujer de Alabama ayudó a su esposo a planear cinco asesinatos en 2015, entre los occisos se encontraba la también esposa de Christopher Henderson quien estaba embarazada.



Christopher Henderson no sólo estaba casado con Rhonda Carlson, sino con Kristen Smallwood y cuando ésta última se enteró que su esposo tenía una doble vida le pidió el divorcio y el acusado más allá de aceptar la petición decidió acabar con ella en complicidad de su primera cónyuge.



Se sabe que Christopher Henderson hizo una visita sorpresa a la casa de la familia de Smallwood en New Market, Alabama, a unas cinco millas al sur de la frontera estatal con Tennessee, y a sangre fría apuñaló y mató a tiros a Kristen, a su hijo de ocho años, a su sobrino de un año, Eli Sokolowski, así como al bebé que su segunda mujer esperaba de él y que llevaría por nombre Loryn, así como a Carol, madre de Smallwood.



Rhonda Carlson reveló a las autoridades que no estuvo presente cuando Christopher Henderson cometió los asesinatos, sin embargo, tramó el plan con su esposo, lo que la convierte en cómplice.



La participación de Rhonda Carlson con Christopher Henderson se dio al momento de incendiar la casa, después del asesinato.



Las autoridades revelaron en su momento que los cuerpos quedaron tan dañados por el incendio que no pudieron determinar si Kristen Smallwood había muerto tras ser puñalada o bien por algunos tiros.



Lo que sí informaron es que Christopher Henderson sacó del Kristen Smallwood al bebé que esperaban y lo apuñaló.



Tras la detención de Christopher Henderson, éste se mostró satisfecho de estar en manos de la policía para pagar por los actos cometidos y argumentó que no podía vivir consigo mismo después de tan atroz homicidio.



Hace dos semanas Henderson acudió a su audiencia donde le dictaron pena de muerte, donde no dijo nada y renunció a su derecho de su propia audiencia de sentencia.



Por el momento se desconoce cuándo será el día que Christopher Henderson vaya a morir.

Te puede interesar: