La panadería de Costco: las nuevas delicias que trae este otoño 2021

Foto: Photo by Mink Mingle on Unsplash / Unsplash

Sin lugar a dudas la panadería de Costco es uno de los aspectos más tentadores de visitar este popular almacén de ventas al mayoreo. La tentación maravillosamente accesible de agregar en el carrito de compras algún pastel o producto horneado, es una constante y la realidad es que todos terminamos llevando alguna delicia a casa. Lo cierto es que la panadería de Costco es famosa por su alta calidad, buen precio y amplia oferta de los más deliciosos productos. Y aunque todos estos artículos parecen tentadores de comprar, hay algunos clásicos de panadería de Costco que se ubican por encima de todos los demás y que se han ganado el reconocimiento del público. Además, en muchas ocasiones son lanzamientos de temporada que vale la pena disfrutar. Aprovecha la llegada del otoño con estas delicias recién salidas del horno, serán el acompañamiento perfecto para darte un inolvidable gusto dulce en los días fríos.

1. Key Lime Pie

Un clásico de clásicos, que junto con la tarta de queso se ha posicionado como uno de los artículos de panadería de Costco más vendidos en Estados Unidos es el Key Lime Pie. De hecho, en Reddit se clasifica como uno de los favoritos de los fieles seguidores de las tendencias de Costco. Se destaca por su suave consistencia, dulce sabor con ese peculiar toque ácido que lo hace perfectamente equilibrado. La verdad es que es un pastel que te hará quedar bien en cualquier lado y lo mejor es su precio: $14.99.

2. Tuxedo Cake

Este es uno de los mejores secretos guardados de Costco, no solo para los amantes del chocolate; en realidad resulta una magnífica opción para cualquier celebración. El pastel “smoking” de chocolate es lo más cercano al cielo, especialmente después de que Costco retiró el All American Chocolate Cake. Entre sus características favoritas, los usuarios en Reddit aseguran amar su suave mousse de chocolate. Su presentación es hermosa y no es de un tamaño tan exorbitante, es ideal para un grupo de 10 personas. Apuesta por volverlo el nuevo clásico en los cumpleaños.

3. Pastel de calabaza

Un clásico de temporada de otoño, que honestamente muchos esperamos año con año: el magnífico pastel de calabaza. Si bien por obvias razones (y algo de estrategia de marketing) no se encuentra disponible todo el año, con la llegada del mes de octubre los aparadores se visten de estas suculentas tartas de calabaza. Un clásico del otoño, cremoso y con ese inigualable sabor a especias que nos hace querer otra rebanada. Es perfecto para las celebraciones de temporada y para disfrutar con una rica taza de café o té ¿Lo mejor? Su súper accesible precio, solo por $7 dólares ¡Mejor imposible! View this post on Instagram A post shared by Treena ☺︎ We Love Costco 🇨🇦🇵🇭 (@we_love_costco)

4. Muffins de trozos de chocolate y vainilla

Si te encanta empezar el día con algo dulce, no puedes olvidarte de comer unos muffins con trozos de chocolate y vainilla. También son perfectos para los antojos de la tarde o cualquier convivio familiar, si bien Costco tiene una larga lista de muffins de diferentes sabores que son una verdadera delicia terrenal como los de chocolate, canela y blueberry. Estos se han posicionado como una de las opciones favoritas del público, por que están hechos con mucha mantequilla Kirkland, mientras que las otras magdalenas son a base de aceite. Y sí, aunque todos son deliciosos este factor hace que su sabor cambie y mucho. View this post on Instagram A post shared by 𝐓𝐀𝐑𝐆𝐄𝐓 | 𝐃𝐈𝐒𝐍𝐄𝐘 | 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐂𝐎 𝐌𝐎𝐌 (@targetdisneycostcomom)

5. Croissants

No podemos irnos sin hablar de los magníficos y simplemente perfectos croissants de Costco. La realidad es que cualquier lista de los mejores productos de panadería no podría estar completa sin una mención de los icónicos croissants de la cadena de Costco. Existen diferentes versiones que son igual de buenas, más bien es cuestión de gustos: los clásicos de mantequilla, o los dulces de almendra o con diferentes rellenos. Son simplemente perfectos, y en realidad compiten hasta con las panaderías más finas. Los usuarios en Reddit, los catalogan como irreales y demasiado buenos para ser de producción en masa. View this post on Instagram A post shared by CostcoWins (@costcowins)

—

