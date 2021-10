Niegan a madre de familia ser voluntaria en la escuela de su hijo por tener cuenta OnlyFans

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mujer de Florida se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados que ha tenido que surfear como madre de familia debido al trabajo que desempeña desde hace algún tiempo.



Fue gracias a que un padre de familia compartió con algunas autoridades escolares de la escuela de sus hijos su sitio web para adultos OnlyFans que empezó a tener serios problemas de discriminación, según informó Wesh News.



A decir de Victoria Triece, días atrás se sintió “juzgada y aislada” después de que la escuela primaria Sand Lake en el condado de Orange le negara ser voluntaria por mostrarse en una página para adultos.

Triece afirmó que aquella persona que envió sus imágenes a la escuela fue el mismo que pagó para mirarla en sugerentes posiciones: “Afectó a un padre que fue y pagó para ver mi contenido, pero luego tuvieron que enviar esas fotos mías a la escuela y hacer que no me permitieran estar cerca de niños, lo cual hice y dediqué mi vida durante casi cinco años”.



La mujer de 30 años y madre de dos niños de cinco y 10 años aseguró durante una conferencia que ofreció desde las oficinas de su representante legal que no se encuentra haciendo algo ilegal al estar en un sitio donde los suscriptores optan por pagar para tener acceso a fotos y videos explícitos. View this post on Instagram A post shared by victoria triece (@victoriasnooks)

“Nadie está en posición de juzgar lo que alguien hace en su vida privada. Si no estoy lastimando a nadie y no estoy afectando el día de nadie, entonces es la elección de alguien hacer algo que sea completamente legal”, dijo.



La situación que enfrenta Victoria Triece la ha orillado a demandar a la junta escolar por $ 1 millón por daños causados a su persona; la demanda también incluye le sea reintegrada como voluntaria de ADDitions en la escuela primaria de sus hijos. View this post on Instagram A post shared by victoria triece (@victoriasnooks)

Hasta el momento la escuela primaria Sand Lake en el condado de Orange no se ha manifestado al respecto, sin embargo, se espera que pronto lo haga para conocer su postura como institución educativa.

