Ancelotti pidió perdón a Marcelo, Hazard y Asensio tras dejarlos “plantados” ante el Shakhtar

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, desveló que pidió perdón en el vestuario al brasileño Marcelo, al belga Eden Hazard y al español Marco Asensio, que pasaron la segunda parte del duelo ante el Shakhtar calentando en la banda y ninguno jugó.

🎙️ @MrAncelotti: "I apologized to Asensio and Hazard as they warmed up for a long time and didn't come on." #UCL — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) November 3, 2021

“Enfadarse es normal, es la manera justa de manejar esta situación“, afirmó Ancelotti sobre la situación vivida en el Santiago Bernabéu tras descartar hacer sólo dos cambios para dar entrada a Nacho Fernández y al serbio Luka Jovic.

“Entiendo bien lo que piensa un jugador que no ha jugado tras calentar 40 minutos y no entra. He dicho a los jugadores que lo siento, pero no quería hacer cambios. Marcelo ha ganado muchas ‘Champions’, pero es mi trabajo y este es un aspecto feo“, manifestó. 🎙 Ancelotti: Getting angry is normal. It’s a fair way to handle this situation, I understand what happens with a player who doesn’t play, who warms up for 40 minutes and then doesn’t come out.— Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) November 3, 2021

El Real Madrid derrotó 2-1 al Shakhtar Donetsk gracias a un doblete de Benzema, quien fue asistido en ambas oportunidades por Vinícius Jr. Los merengues lideran el grupo D de la UEFA Champions League con nueve puntos después de cuatro jornadas. De vencer al Sheriff en la próxima fecha, asegurarán su pase a los octavos de final.