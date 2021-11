La niña de 4 años que desapareció de un campamento de Australia estaba encerrada en una casa; hay un hombre detenido

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Es un privilegio para mí anunciar que en las primeras horas de esta mañana (miércoles 3 de noviembre) la fuerza policial de Australia Occidental rescató a Cleo Smith”, así fue como la policía de Australia dio a conocer que la pequeña de cuatro años que desapareció de un campamento de dicho país fue rescatada después de 18 días.



La policía también informó que Cleo Smith había sido encontrada con vida y aparentemente sin daños físicos.



De acuerdo con los oficiales la niña de cuatro años se encontraba en una casa de Carnarvon, ubicada a poco más de 43 millas del campamento del que desapareció.



El hallazgo se dio aproximadamente a la 1 de la madrugada de este miércoles cuando la policía tocó en reiteradas ocasiones la puerta de la casa y al no tener respuesta, entraron a la fuerza y encontraron a la niña en uno de los cuartos del lugar.



“Uno de los oficiales la tomó de sus brazos y le preguntó ‘¿Cómo te llamas?’ Ella dijo ‘Mi nombre es Cleo’”, informó la policía sobre el primer encuentro entre la policía y la menor de edad.



De acuerdo con la policía, un hombre (del que hasta el momento no se sabe su identidad para no entorpecer la investigación) fue arrestado, mientras que Cleo Smith fue reunida con sus padres poco después del rescate.



La madre de la menor que todo este tiempo usó sus redes sociales para pedir ayuda agradeció por la mismas que su hija haya sido rescatada: “Nuestra hija está completa de nuevo”.



El caso de Cleo Smith fue uno de los más sonado no sólo en Australia, sino a nivel mundial, ya que se parece mucho al de la niña Madeleine McCann quien desapareció en 2007 durante un viaje que hizo al lado de su familia a Portugal.



Cleo Smith desapareció cuando estaba dentro de una tienda de campaña en el camping Blowholes junto a su madre Ellie Smith y su padrastro Jake Gliddon, a decir de la progenitora de Cleo, a la 1:30 de la madrugada la niña le pidió agua; a la mañana siguiente ya no estaba con ellos.



Las autoridades australianas ofrecieron un millón de dólares australianos, es decir $750.000 mil a cambio de información que llevara hasta el paradero de la niña.



Después de 18 días de búsqueda, por cielo, mar y tierra, la pequeña fue rescatada sana y salva.

Te puede interesar: