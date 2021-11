Una niña afgana de 9 años es vendida por su padre porque no tenían para comer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La venta de menores de 15 años está prohibida en Afganistán, sin embargo, la práctica se ha vuelto más común debido a la crisis económica que sufren los habitantes de las zonas más rurales.



CNN dio a conocer la historia de una niña de 9 años que soñaba con ser maestra, pero que sus sueños fueron interrumpidos por el hambre que vive su familia; tuvieron que venderla.



“Mi padre me ha vendido porque no tenemos para pan, ni arroz, ni harina… Me vendió a un anciano”, fue la declaración que la cadena antes mencionada recogió de la pequeña afgana Parwana.



El hombre que la compró, Qorban, tiene 55 años y ofreció $2,200 por la niña, no todo fue en efectivo, una parte la pagó con un terreno y la otra con animales.



El padre de Parwana reveló que por años han vivido en un campo de desplazados afganos en la provincia de Badghis, al noreste del país, y su situación económica no ha sido la mejor desde hace años.



A decir de la familia los problemas de dinero han sido constantes en su familia, pero se agravaron con la salida de las tropas de Estados Unidos y la llegada de los talibanes al poder.



La crisis que vive esta familia en particular llevó tiempo atrás al padre de familia a vender a otra de sus hijas, una chica de 12 años…



Una activista por los derechos humanos en dicha provincia, Mohammad Naiem Nazem, reveló a CNN que la venta de menores ha ido en crecimiento: “Día a día aumenta el número de familias que venden a sus hijos. (La) falta de comida, de trabajo… Las familias sientes que tienen que hacer esto”.



El comprador, Qorban, reveló a la cadena que Parwana no fue comprada para matrimonio, porque él ya tiene una esposa que cuidará de la pequeña.



“Parwana era barata y su padre muy pobre, necesitaba dinero. Ella trabajará en mi casa. No la golpearé, la trataré como un miembro de mi familia”, dijo Qorban.



Un video que fue presentado por la misma cadena muestra el momento exacto en el que Qorban se lleva a la niña de 9 años, quien más allá de ir en busca de una mejor vida, se resiste a abandonar su casa, al tiempo que su comprador usa la fuerza para llevar a la niña hasta su auto.



En tanto, el padre de Parwan le hace una súplica a Qorban entre lágrimas: “Esta es tu novia, por favor, cuídala, ahora eres responsable de ella, por favor no la golpees”.



