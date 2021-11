Más de 120 hispanos correrán el Maratón de NYC como parte del grupo ‘Latinos Run’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace cinco años, cuando María Solís Belizaire buscaba un grupo de corredores latinos para inscribirse y así motivarse más y competir en las diferentes carreras que se realizan en la Gran Manzana, se encontró con una gran sorpresa… no había ninguna organización así en la ciudad de Nueva York.

Y fue así como a esta corredora aficionada se le ocurrió la idea de hacer algo para cambiar esa realidad, y que se materializó con la creación del grupo ‘Latinos Run’, que hoy en día cuenta con más de 2,000 miembros en la ciudad de Nueva York, y cuyo objetivo es motivar a los hispanos a practicar este deporte, ya sea como corredores principiantes o atletas más avanzados, y enfocándose en mantener un estilo de vida saludable.

“Yo siempre he corrido, desde que estaba en la secundaria, pero cuando empecé hacerlo de manera más seria en mis 30, alguien me habló de ‘New York Road Runners’, y cuando fui a su primera competencia y traté de encontrar un grupo de latinos, porque yo andaba sola, me encontré con que no había ninguno”, cuenta María, cuyo padre es de origen mexicano y su madre puertorriqueña.

Luego de esa experiencia y de hacer un simple ‘search’ en internet con las palabras clave ‘latinos run’, se encontró con la sorpresa de que no había un grupo así en Nueva York, y además que el mismo Google le sugiriera comprar los derechos del ‘domain name’ con esas palabras para crear un website. “Y así lo hice. Lo compré con la idea de algún día a lo mejor iniciar un grupo para latinos y no volver a ir a una carrera sola”.

Y no fue sino unos años más tarde, luego que María perdiera su empleo y hasta su apartamento, que un día se puso a pensar “¿qué voy hacer con mi vida?”.

“Fue allí cuando me comuniqué con un entrenador con quien corría y le pregunté si quería iniciar este grupo conmigo, y tres semanas después nació Latinos Run en la ciudad de Nueva York”, contó María, agregando que no mucho tiempo después “y casi inmediatamente nos empezamos a esparcir por todo el país y hacer entrevistas con ABC News y hasta con Oprah”.

‘Latinos Run’ cuenta con más de 2,000 miembros en la ciudad de Nueva York y 25,000 a nivel nacional. / Cortesía.

Ya el grupo tiene más de cinco años y pasó de ser una organización local de NYC para convertirse en una nacional con al menos 25,000 miembros en todo el país, pero manteniendo el mismo objetivo original de su fundadora: Ayudar a mejorar la salud mental y física de los latinos de una manera muy sencilla, corriendo.

“Promovemos el correr para que los latinos tengan una mejor salud, tanto física como mental, y eso es algo que hemos logrado”, insiste María, quien ahora tiene 43 años y vive en Harlem.

“Ahora estoy más saludable”

Brenda Cruz es una corredora residente en El Bronx, que da fe de los beneficios que ha experimentado en su vida gracias al haberse unido a Latinos Run. “Me encontré con este grupo en Facebook hace más de cuatro años, porque quería correr con más latinos, y gracias a gente como María, que empezaron a empujarme,comencé a correr una milla, luego dos y tres, y así poco a poco me convertí en una corredora gracias a esa motivación”.

Esta hispana de 46 años, de madre puertorriqueña y padre ecuatoriano, asegura que después de un tiempo corriendo sintió un cambio importante: “Me di cuenta que estaba más saludable que antes de unirme al grupo y comenzar a correr”.

Pero Brenda asegura que otro gran beneficio que sintió tras empezar a correr, y ahora en especial al hacerlo solamente con mujeres en Latinas Run, fue el emocional, “gracias a que empecé a desarrollar conexiones con gente nueva en mi vida, de tantos países… de Colombia, Perú, y muchos otros, con personas con las que he ido creando como mi propia comunidad, y con quien ha desarrollado amistades”.

Además de correr, Brenda cuenta que el grupo tiene iniciativas como ‘retiros saludables’ para que los miembros disfruten de otras actividades que le den paz mental y espiritual como meditación y yoga, entre otros. “Hace poco fui a un retiro de tres días en unas cabañas en Colorado, y hasta escalamos montañas y otras actividades que nos permitieron hacer como un ‘recharge’, incluyendo el discutir sobre nuestra salud, familia y otras cosas”.

Brenda agregó que allí también “nos dieron consejos sobre zapatos y ropa para correr, y sobre todo nos animaron a participar en un 5K, 10K y hasta en un medio maratón”.

Y a pesar que no lo podía creer, Brenda logró una de sus metas, el competir en las 13 millas. “Hice el medio maratón pero el de Puerto Rico, y de verdad que gracias al entusiasmo que tuve con Latinos Run, fue que logré alcanzar ese sueño”.

Como reflexión final, Brenda dice que lo más importante es que para correr no se necesita dinero sino las ganas de hacerlo y la motivación. “Muchos latinos ponen la excusa para no correr diciendo que no tienen dinero, pero la verdad es que no se necesita, sino más que todo motivación y sentir que esto es una gran ayuda para mantenerse saludable mentalmente y sobre todo durante la pandemia”.

María Solís posa con la medalla del Maratón de NYC del 2017. Este domingo hará esa carrera por quinta vez.

Llegan con fuerza al Maratón de NYC

Gracias a Latinos Run, que forma parte de la gran organización matriz ‘New York Road Runners’ (NYRR) la cual organiza el maratón y cuenta con 60,000 corredores en toda la ciudad, este domingo 120 hispanos dirán presente en las 26.2 millas neoyorquinas. Y de ellos, casi el 50% serán mujeres, ya que el grupo ahora cuenta con un conjunto dedicado solo para corredoras llamado ‘Latinas Run’.

“Casi desde el principio la mujeres empezaron a contactarme y pedirme si podía crear un grupo para ellas y por eso ahora tenemos las dos organizaciones, una que es mixta con hombres y mujeres y esta que es solo de corredoras”, explica María, agregando que ambos grupos hacen eventos aparte, pero también juntos, y en el caso del maratón tendrán una representación de mitad y mitad.

Y ella misma será parte de esos maratonistas. María correrá este domingo por quinta vez la famosa carrera neoyorquina, que según asegura “es el mejor maratón que he hecho, y es con toda seguridad el más grande en cuanto a la participación”.

¿Cómo unirse a Latinos Run?

Este grupo tiene un fuerte presencia en las redes sociales y allí puede contactarlo si está interesado en unirse.