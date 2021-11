Papá del actor Octavio Ocaña alista demanda contra la Fiscalía en México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ante la polémica que ha generado la muerte de Octavio Ocaña por las “dudosas circunstancias” en las que ocurrió, el papá del actor reveló que se encuentra preparando una demanda contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Un par de días después del accidente, la institución determinó que Octavio se habría disparado luego de perder el control del coche que conducía, el cual terminó chocando y en ese momento accionó involuntariamente el arma contra su cabeza, pero eso no ha terminado de convencer a muchos.

La familia de Ocaña continúa mostrando inconformidad de los deudos con la investigación realizada sobre su muerte y el proceder de los policías que atendieron la situación, es por esta situación que piensan levantar una demanda contra la Fiscalía de manera formal.

“Próximamente vamos a demandar a la Fiscalía, como debe de ser”, respondió contundente Octavio Pérez ante la prensa.

Recientemente, tampoco tuvo reparos en declarar que los hombres que viajaban con su hijo fueron torturados y obligados a firmar la declaración emitida por la Fiscalía.

“Los torturaron hasta que se cansaron. Uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo: ‘perdóname, amigo, pero me hicieron firmar esto, esto y esto. Me madrearon tres, cuatro días y hasta hoy me soltaron y me hicieron firmar esto: que se disparó’”, reveló.

Si bien no quiso dar detalles, reiteró que sostiene todas las acusaciones que ha hecho mediáticamente sobre irregularidades en la investigación.

“No voy a seguir diciendo más cosas para no perturbar nada, en su momento diré cómo siguen las investigaciones. Ya lo dije por todos lados, pero ya tomamos cartas en el asunto con los abogados”, concluyó.

Asimismo, se invitó a participar en marchas que se llevarán a cabo en distintos estados de México este 7 de noviembre, el día en que Octavio Ocaña hubiera celebrado su cumpleaños 23, a fin de recordarlo y reclamar que su caso no quede impune.

Sigue leyendo: Identifican a la policía que supuestamente robó pertenencias de Octavio Ocaña cuando murió

– Filtran video donde Octavio Ocaña aparece supuestamente inhalando cocaína

– Novia de Octavio Ocaña: “Quisiera encontrar la manera de explicarle a nuestro niño tu ausencia”