Costco: los mejores y más económicos snacks

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sin lugar a dudas Costco es el almacén favorito de muchos de nosotros, no solo por sus magníficas ofertas al mayoreo: la realidad es que la calidad y versatilidad de sus productos es inigualable. Si bien existen algunos básicos que es ideal adquirir el Costco como es el caso de alimentos de despensa, higiene, congelados, panadería y hogar. En los últimos meses los fieles consumidores de Costco, se han declarado fanáticos de su magnífica selección de bocadillos y snacks saludables. Es innegable decir que la variedad que manejan no solo se caracteriza por ser de primera categoría, hay algunos que se han convertido en los favoritos de todos los tiempos. Con base en ello nos dimos a la tarea de recopilar algunos de los snacks consentidos, que de acuerdo con Reddit son simplemente básicos en cualquier compra de Costco. No solo son deliciosos, resultan una gran alternativa para tener a la mano en casa, cuidar nuestra alimentación y el bolsillo.

1. Almendras de chocolate y coco

Para los antojos dulces de la tarde, nada mejor que estas delicias dulces que son bastante saludables e ideales para combatir los antojos por alimentos dulces. Además, están cubiertas con chocolate amargo bajo en azúcar que contiene muchos antioxidantes. También para aquellos que no se declaran tan amantes del coco, es muy probable que terminen amándolas. De acuerdo con algunos consumidores son simplemente adictivas, el postre perfecto y una colación deliciosa para antes o después del ejercicio. Consérvalas en refrigeración y disfrútalas heladas, son simplemente una exquisitez.

2. Semillas de calabaza orgánicas con sal de mar

Sin lugar a dudas las opciones de frutos secos y semillas que ofrece Costco son las versiones más accesibles y deliciosas que probablemente podrás encontrar en el mercado. Si bien existen todo tipo de nueces, almendras y pistaches, que de hecho se han posicionado como los productos más vendidos en Costo. Estas semillas de calabaza orgánicas condimentadas con sal de mar, son la botana salada que amarás tener a la mano en casa. Son bajas en calorías, saludables e inmensamente versátiles, apuesta por integrarlas en ensaladas, guisados, sopas y cremas.

3. Palitos de camote

Hoy en día todas las tendencias de nutrición, recomiendan el consumo de camote como una fuente segura de carbohidratos y es que es un vegetal repleto de nutrientes. Además aporta mucha energía, por lo tanto es la colación perfecta para antes y después de realizar actividad física. También para aquellas personas que siguen una dieta baja en carbohidratos como la famosa cetogénica. Son saciantes, deliciosos y de lo más prácticos, una bolsa a la mano en casa te salvará de muchas ¿Lo mejor? No tienen azúcares añadidos. View this post on Instagram A post shared by C.A.L Snacks (@cal_snacks)

4. Láminas crujientes de chocolate y almendra

Para los amantes de lo dulce, que se preocupan por el peso corporal y por el consumo de azúcares añadidos y carbohidratos en la dieta, esta es la botana dulce que esperaban. Se trata de unas crujientes láminas de chocolate amargo y almendras, repletas de virtudes: no contienen azúcar, no contienen gluten, son bajas en grasas y amigables con la dieta cetogénica. View this post on Instagram A post shared by Costco Aisles (@costcoaisles)

5. Chips de queso cheddar

Existimos algunas personas que no podemos vivir sin las papitas fritas, sin embargo seamos honestos la mayoría de las versiones comerciales están repleta de grasas saturadas, sodio y calorías. La buena noticia es que hoy en día existen marcas que ponen a nuestra disposición deliciosos bocadillos salados que son un poco más amigables con la salud. Estas papitas crujientes de queso cheddar, tienen la genialidad de ser elaboradas con maíz, son bajas en calorías y existen todo tipo de deliciosos sabores que se adecuan a todos los gustos. View this post on Instagram A post shared by Costco Crush ❤️ (@costcocrush)

6. Hojuelas de alga marina

Probablemente este producto se ha posicionado como uno de los más gustados y comprados en los últimos meses. Se trata de crujientes hojuelas de alga marina, que son la botana baja en calorías perfecta (70 cal por porción). Además, de ser un antojo de lo más saludable y rico en nutrientes; son perfectas para añadir en ensaladas, ceviches, bowls de arroz, guisados, y sopas. También disfrutarlas solas, es perfecto. View this post on Instagram A post shared by Costco Lover (@whatsgoodatcostco)

7. Bocaditos de avena y chocolate

A estas alturas todos sabemos que la avena debe de formar parte de toda dieta saludable: es saciante, rica en proteínas, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Además, es un cereal integral de inmensa versatilidad que se presta para crear los más deliciosos bocadillos y estos son simplemente una dulce tentación. Son elaborados con avena orgánica e ingredientes 100% naturales como el chocolate y el coco, aportan mucha energía de calidad. Además, harán que te olvides de cualquier antojo dulce fácilmente. View this post on Instagram A post shared by The.Tasteful.Nest (@the.tasteful.nest)

—

Te puede interesar: