Neymar dedica emotivo mensaje a la cantante brasileña que murió durante accidente aéreo

Conmocionado, de esta forma se encuentra Brail por la trágica muerte de Marília Mendonça, una de las artistas más exitosas de ese país. En este sentido, Neymar Jr. aprovechó el triunfo del Paris Saint-Gemain (PSG) para enviarle un mensaje a su memoria.

Aqui o gol e a homenagem do Neymar pra Marília Mendonça.



Eu to chorando e não é pouco. 😢💔 pic.twitter.com/HgK1Jk2Fj6 — Dak Prescott Brasil (@DakPrescottBr) November 6, 2021

El delantero carioca marcó doblete y encaminó el triunfo por 2-3 del conjunto parisino en campo del Burdeos. En la celebración del primer gol, Neymar se levantó la camiseta del PSG y mostró una playera blanca en la que se leía: “Seré tu eterno fan, reina del sufrimiento. DEP MM”. View this post on Instagram A post shared by NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar, apasionado por la música de su país, también compartió el festejo en su cuenta de Instagram, donde reiteró que los dos goles de la jornada estaban dedicados para la artista: “Marília Mendonça, 2 goles para ti de tu eterno fan”. ¡GOL Y EMOCIÓN! Neymar marcó ante Bordeaux en la #Ligue1xESPN y se lo dedicó a Marília Mendonça: la cantante brasileña murió en un accidente en las últimas horas. pic.twitter.com/5Rz2VyO6sZ— SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2021

Muerte de Marília Mendonça

Mendonça, de tan solo 26 años de edad, perdió la vida el pasado viernes durante un accidente de avión. También fallecieron su productor Henrique Ribeiro, su tío y asesor Abicieli Silveira, así como el piloto y el copiloto de la aeronave.

“Una de las mejores sorpresas que he tenido. Que me cantes ‘Feliz cumpleaños’, qué honor para mí. ¡Marcaste tu nombre en Brasil y en el mundo! Seré tu eterno fan. Descansa en paz”, había escrito el jugador del PSG en otra publicación. View this post on Instagram A post shared by NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

