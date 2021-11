Comida picante: las consecuencias negativas en la salud digestiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todos hemos experimentado algún terrorífico episodio de malestar digestivo o acidez estomacal después de comer una comida particularmente ardiente, de tal modo que nuestro instinto nos indica que lo mejor es evitar a toda costa los alimentos picantes responsables de algunos terribles síntomas. La realidad es que muchas personas que por cuestiones culturales no están acostumbradas a consumir picante, suelen descartarla por completo y suelen preguntarse en muchas ocasiones sí es saludable. De acuerdo con los expertos es una pregunta delicada, ya que los chiles son un alimento saludable que no solo se utiliza para condimentar platillos, están repletos de beneficios antiinflamatorios. Entonces, la pregunta del millón es ¿Cómo podemos aprovechar de sus bondades medicinales sin sucumbir a los efectos secundarios desagradables?

¿Qué es la comida picante?

Lo primero es lo primero, es decir es importante pensar en lo que es la “comida picante.” Después de todo, técnicamente cualquier alimento condimentado con hierbas de su despensa podría considerarse picante. De hecho, mucha gente piensa que la comida picante es comida caliente o condimentada, como platos hechos con vegetales que contengan capsaicina como los pimientos y el jalapeño. De acuerdo con la especialista en cocina aryurvédica y autora de Saffron Soul, Mira Manek la cocina con especias conocidas por agregar sabor y cierto picor a la comida se inspira en las bases regulares. De tal modo que hierbas como la cúrcuma y el jengibre, juegan un papel importante en la cocina ayurvédica, sin embargo esto no la hace “comida picante” ya que a menudo se combinan con otras especias para afinar el sabor y brindar más equilibrio.

Así que la comida condimentada no tiene qué significar ‘comida picante’, agregar semillas de comino, semillas de mostaza, semillas de cilantro, semillas de fenogreco. Todas estas son especias y se pueden usar para equilibrar otras especias como el comino o el chile rojo en polvo. De hecho, incluso consumir estas especias solas ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud que fácilmente se pueden ajustar a cada persona, de acuerdo con sus necesidades. Por ejemplo, las especias y los chiles tienen un alto contenido de antioxidantes, lo que está directamente relacionado con la salud del cerebro y el corazón. En el caso específico de los chiles y algunas especias ardientes se han relacionado científicamente con la aceleración del metabolismo, otro excepcional beneficio. Entonces, en términos de si la comida picante es saludable, la respuesta es un rotundo sí. Sin embargo, cuando se trata de comidas muy condimentadas, hay una diferencia entre preguntar si son “saludables” y si son buenas para cada persona; ninguno de estos puntos son mutuamente excluyentes.

Existen muchas personas que los alimentos picantes les causan acidez estomacal, reflujo ácido, diarrea u otros problemas y la realidad es que no es necesario consumir nada que no nos haga sentir bien. Sobre todo cuando podemos elegir otros alimentos ricos en antioxidantes y de propiedades antiinflamatorias, que no irriten al sistema digestivo; como es el caso de la canela, el hinojo y el fenogreco. Pero antes de eliminar por completo los chiles, las hierbas y especias ardientes, es bueno considerar por qué pueden estar causando problemas digestivos en primer lugar.

Existen muchos mitos al respecto, probablemente a menudo has escuchado de los estadounidenses que no pueden comer comida india por sus efectos digestivos, lo cierto es que a menudo, no son los condimentos y chiles los que les causan problemas digestivos. La comida india y mexicana de los restaurantes no solo tiene muchas especias, suele contener mucho aceite, mantequilla y lácteos como la crema, leche y diversos tipos de quesos. Por lo tanto cuando el estómago no está acostumbrado a estos ingredientes o si se tiene sensibilidad a los lácteos, es mucho más probable que sean estos los elementos que causen dolor de estomago y la inflamación. No el chile y las especias.

Entre las principales recomendaciones de nutricionistas y médicos para disfrutar de las comidas picantes (que tienen muchos beneficios nutricionales y terapéuticos), sin preocuparte por cómo afectará la digestión: es cocinar este tipo de recetas en casa, por ejemplo el curry, las salsas e ir integrando con cautela los chiles, hierbas y especias. De esa manera, podrás controlar la cantidad de cada ingrediente y encontrar sustitutos saludables, por ejemplo si eres intolerante a la lactosa utilizar lácteos sin lactosa ¡El resultado será igualmente delicioso! También puedes incorporar hierbas más refrescantes con beneficios digestivos que ayudarán a mantener el equilibrio, como son la menta, la albahaca y la hierbabuena.

De hecho la razón por la cual ciertas hierbas y especias pueden causar reflujo ácido, acidez estomacal y malestar digestivo en las personas, es porque irritan el esófago o el estómago. En esos casos es importante enfocarse en las hierbas que no sean irritantes, no hay que forzar con alimentos que no nos sientan bien; las consecuencias son peores.

En pocas palabras: la comida picante está absolutamente llena de beneficios para la salud. Sin embargo eso no quiere decir que sea amigable con todos los microbiomas intestinales, la realidad es que no existe una respuesta universal. Finalmente cada quien conoce su cuerpo y sabe cuáles son los alimentos que simplemente no caen bien. Lo más importante es tener en claro que existen muchos alimentos beneficiosos por ahí, por lo tanto encontrar aquellos que tengan un gran sabor, propiedades nutricionales, antioxidantes, beneficios antiinflamatorios y que nos hagan sentir bien, es tarea propia. De está forma, los únicos efectos secundarios que experimentará serán agradables.

