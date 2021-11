Ricardo ‘Tuca’ Ferreti se enfrentaría a dura sanción por sus palabras machistas y homófobas: “¿Hay viejas? No, ¿verdad? Eso no. ¿Maricones?” [Videos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras la goleada recibida en Monterrey 3-0, frente a Tigres UANL, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti empezó con el pie izquierdo la rueda de prensa post partido para intentar explicar que su equipo fue ampliamente superado en la cancha y con ese resultado el Fútbol Club Juárez cerró el Apertura 2021 en la posición 16.

El entrenador brasileño de 67 años de edad, que tiene una amplia trayectoria en la Liga MX, quiso ser chistoso con la conferencia de prensa y terminó siendo criticado por sus ofensivas palabras.

Se equivoca Ricardo ‘Tuca’ Ferretti… Si vamos a erradicar el grito, comencemos desde acá, y si le vamos a llamar “grito homofóbico” que se erradique la palabra ❌



🎥 @elsabordelbalon pic.twitter.com/Dm2MZ0Cl5w — Alan Lara (@alanlarav) November 8, 2021

“¿Hay viejas? No, ¿verdad? Eso no. ¿Maricones? El primero, ¿quién va a ser el primer maricón? (en preguntar) Puros machos, entonces”, dijo Ferretti a los periodistas antes de empezar la conferencia.

Se escuchaban de fondo algunas risas en reprobación de la situación.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, se manifestó al respecto y dejó entrever que el técnico podría ser castigado: “Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier tipo de discriminación y a través del futbol no se puede insultar a nadie”.

¡Regresó al "Volcán"!



Esta es la primera vez, después de su partida de @TigresOficial, que Ricardo "Tuca" Ferretti vuelve al Estadio Universitario, ahora dirigiendo a los Bravos de @fcjuarezoficial.



Fue ovacionado de pie por la afición, como la leyenda que es. 👏⚽ pic.twitter.com/1Y7Pn5jEoZ— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 7, 2021

Ya Cruz Azul fue sancionado por un duelo a puerta cerrada por los gritos homofóbicos de algunos 130 aficionados en un partido contra el Club León. También, la Selección Mexicana fue castigada con los siguientes dos duelos de Eliminatorias sin público por la misma situación.

No hay justificaciones para quienes incurren a estos actos y las sanciones empezaron a hacerse más severas. El ‘Tuca’ se disculpó en una entrevista con David Faitelson, pero quizá eso no sea suficiente.

“La verdad tienen razón. Somos personas muy antiguas, para conectarme a esta llamada me costó mucho trabajo, porque yo no tengo Twitter, redes sociales, Instagram… no tengo nada, me manejo aún con señales de humo. El problema es que no me actualizo en ciertas cosas, la relación con la prensa de Monterrey es muy especial, ¿cuántas veces se supo de los chistes que contaba? Lo acepto, fueron palabras inapropiadas y voy a tener más cuidado”.

🇲🇽 Ricardo Tuca Ferretti, técnico del FC Juárez, da explicaciones tras decir “maric*nes y viejas” en rueda de prensa. pic.twitter.com/hW0vleMk7e— ChiringuitoLatino (@chirilatino) November 9, 2021

