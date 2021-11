Reo ejemplar: Organizaciones piden que hispano que ingresó a los 16 años a prisión por asesinato sea liberado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“No soy un hombre perfecto, pero ciertamente me he convertido en un mejor hombre”, así es como José Armendáriz se describe en una carta de Change.org que busca ser firmada por un sinfín de personas para que su sentencia baje y pueda ser liberado.



Cuando José Armendáriz tenía 16 años participó de alguna forma en la muerte de dos personas, tras su detención fue sentenciado como adulto y le condenaron por asesinato, su castigo fue pasar 90 años a cadena perpetua sin libertad condicional.



El hispano ha pasado 15 años de los 90 años que le dictaron y en ese tiempo se ha ganado el respeto y admiración de los que se encuentra en la cárcel Theo Lacy, al sur de California, y no por ser un hombre agresivo, sino por ser un prisionero ejemplar.



De acuerdo con una petición en Change.org que recolecta firmas para cambiar su sentencia, Armendáriz: “Durante el último año y medio él ha informado sobre problemas relacionados con las condiciones de confinamiento, ha luchado por él y por otras personas bajo custodia, se opuso a la expansión de las cárceles y a las propuestas de justicia penal retrógradas, también apoyó a la educación y al registro de votantes en las cárceles”.



De acuerdo con Univision, a la campaña de la ONG se han unido otras organizaciones que piden la liberación inmediata de este joven de 31 años como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) así como la asambleísta estatal Sharon Quirk-Silva.



Además del buen comportamiento que ha mostrado Armendáriz en estos 15 años en prisión, las siete organizaciones que buscan que obtenga su libertad han argumentado que el preso recibió una sentencia excesiva a pesar de que él no les disparó a las víctimas.



En Theo Lacy consideran que el hispano culpado de homicidio no sólo es un reo y estudiante ejemplar, sino un organizador destacado y un apoyo para todos los presos; incluso dieron a conocer que durante los primeros meses de la pandemia abogó para la liberación anticipada de reos con enfermedades de riesgo.



Por su parte, Homeboy Industries, que se caracteriza por ayudar a expandilleros que estuvieron presos confirmó en una carta que José Armendáriz fue aceptado en su programa de tatuajes y de prevención de consumo de drogas.



En tanto la ACLU del Sur de California ha otorgado un interinato en su programa de Justicia Social y fue el abogado del grupo, Jacob Reisberg, quien se refirió al respecto: “Creo que José tiene una red de apoyo extremadamente sólida. Estoy seguro de que está más que listo para aprovechar ese apoyo y prosperar mientras se reintegra a la vida en la comunidad”.



“Todo lo que hago, lo hago por mi deseo de redención. Mi búsqueda de redención ha encendido un fuego dentro de mí que me ha dado un propósito y nunca quiero saciar o satisfacer el hambre que me impulsa a hacer el bien y vivir una vida de servicio”, dijo el nombrado por muchos, el hispano ejemplar en la petición Change.org.

Te puede interesar: