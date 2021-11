Asesinó a su familia porque no podía mantenerla, ahora enfrenta una cadena perpetua

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En 2019 un residente de Carolina del Norte, Shankar Hangud, confesó a las autoridades correspondientes haber asesinado a su esposa y a sus tres hijos, de 13, 16 y 20 años, porque no podía mantenerlos económicamente.



Hangud, de 55 años, fue arrestado poco después de haber cometió el asesinato de su familia mientras conducía a una estación de policía en Mount Shasta, a unas 200 millas de su casa; el asesino no iba solo, sino acompañado del cuerpo sin vida de uno de sus tres hijos.



Tras el hallazgo del cuerpo en el automóvil del asesino, la policía encontró a las otras tres víctimas dentro del apartamento de la familia.



El juez de la Corte Superior del Condado Placer, Jeffrey Penney, no tuvo más que el calificativo de “horrible” por no poder contar con personas vivas mientras el condenado recibía tres cadenas perpetuas.



La oficina del fiscal dio a conocer que debido a que Shankar Hangud cometió tres asesinatos era imposible que pudiera obtener una libertad condicional.



De acuerdo con la declaración del acusado, en aquel momento había perdido su empleo, no tenía dinero para poder mantener a los suyos y su matrimonio no estaba estable.



“Es difícil reconciliarse con los hechos de que está tragedia podría sucedes porque alguien no pudo conseguir empleo, pero es un patrón de pensamiento patriarcal del viejo mundo en el que so no puede ser proveedor, no quiere que su familia no tenga nada, así que mata a su familia”, dijo el fiscal del condado de Placer, David Tellman.



En septiembre pasado Shankar Hangud se declaró culpable de tres cargos de asesinato en primer grado para sus hijos y un cargo de ayudar deliberadamente a su esposa a morir por suicidio.



Dos años después de aquel fatídico asesinato, Shankar Hangud fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de poder salir bajo fianza.

