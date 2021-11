IMÁGENES: Estas son las cinco cosas más interesantes que tienes que hacer si visitas Nueva York

Motivado al levantamiento de la prohibición de entrada a EE.UU. por la pandemia de covid-19, la ciudad de Nueva York espera a todos los visitantes con las mejores cosas que hacer, desde espectáculos de arte impresionantes hasta fantásticas producciones teatrales y mucho más.

Muchos celebran que se abrieron las puertas a los viajeros de 33 países, incluidos el Reino Unido, China, Sudáfrica y países del Área Schengen (la mayor parte de Europa).

El medio Time Out reunió las cinco cosas que tienes que hacer en Nueva York si vas de visita como turista y que busca algo menos obvio que las atracciones populares de la Gran Manzana, pero que también cuanta para visitar en temporadas de otoño e invierno.

1.- El Summit One Vanderbilt es el lugar perfecto para ir a tomar un poco de aire fresco

Visitar lo alto del nuevo rascacielos One Vanderbilt es una experiencia de plataforma de observación (interior) que se encuentra a 1,401 pies de altura. Es el cuarto edificio más alto de la ciudad después de One World Trade Center, Central Park Tower y 111 West 57th Street y se encuentra justo al oeste de Grand Central Terminal. Los visitantes toman un ascensor hasta el piso 91, donde se encuentran a 1,000 pies sobre las calles y aceras de Nueva York.

Visitors lie on a mirrored surface as members of the media attend a press preview to experience SUMMIT by Night ahead of the grand opening of SUMMIT One Vanderbilt in New York, October 18, 2021. – The grand opening will take place on October 21. SUMMIT One Vanderbilt is an immersive experience and observatory located in the crown of One Vanderbilt, the skyline-defining new tower in the heart of Manhattan standing 1,401 feet tall. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) (Photo by TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

2.- Drift: Fragile Future

Esta es una exposición de arte inmersiva que hace que quienes la visitan sientan una conexión e invitación a la reflexión. El nuevo lugar de actuación y arte de Hudson Yards, The Shed, para ver “Fragile Future” de los artistas DRIFT de Ámsterdam es una muy buena opción para visitar.

Visitors take pictures of “Meadow” by Amsterdam based artist studio-Drift, at Superblue Miami in Miami, on August 31, 2021. – RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION – TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION – TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION – TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

3.- Christian Dior: Designer of Dreams

El Museo presenta una exhibición de alta costura de la Casa de modas de Dior por la que vale la pena hacer un trekking a Brooklyn.

Creations by French fashion designer Christian Dior are on display at the Christian Dior: Designer of Dreams exhibition at the Brooklyn Museum in New York, on September 7, 2021. – Christian Dior’s hit exhibition tracing the history of the legendary French fashion house opens in New York this week with an American twist after record-breaking attendances in Paris and London. “Christian Dior: Designer of Dreams” premieres at the Brooklyn Museum on Friday and features more than 300 haute couture dresses as well as photos, videos and sketches from the museum’s collection. – This photo is under EMBARGO until 7 pm EST(2300GMT) on September 8, 2021 (Photo by Angela Weiss / AFP) / This photo is under EMBARGO until 7 pm EST(2300GMT) on September 8, 2021 (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

4-. Speakeasy Magick

El maestro de la magia Todd Robbins (Play Dead) ofrece uno de los espectáculos que combina la experiencia técnica con el humor, el conocimiento histórico y el buen espectáculo a la antigua.

NEW YORK, UNITED STATES: Coney Island Sideshow School student Tracy Cwick (L) practices her fire eating act under the supervision of the school’s dean, Todd Robbins, 12 May 2004 in New York. Cwick, a 23-year-old “model-slash-actress”, is one of half a dozen students enrolled in the school. The institution is dedicated to preserving the fading arts of the traditional carnival. AFP PHOTO/Mandel NGAN (Photo credit should read MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)

5.- El infierno de Hadestown

A infierno nos referimos a Hadestown, el musical temperamental de Anaïs Mitchell. Según el Time Out el espectáculo presenta un recuento moderno del antiguo mito griego de Orfeo y Eurídice. NEW YORK, NEW YORK – JUNE 09: Reeve Carney and the cast of Hadestown perform onstage during the 2019 Tony Awards at Radio City Music Hall on June 9, 2019 in New York City. (Photo by Theo Wargo/Getty Images for Tony Awards Productions)

