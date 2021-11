Cristiano Ronaldo podría quedar afuera de Qatar 2022: Serbia mandó a Portugal al repechaje mundialista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar de que solo necesitaba un empate y de que se adelantó en el minuto 2, Portugal fue sorprendido hoy por Serbia en Lisboa (1-2) y tendrá que jugar la repesca para llegar al Mundial, mientras que los balcánicos se llevaron el billete directo a Qatar 2022. Cristiano Ronaldo podría quedarse sin su último mundial.

Disappointment for Portugal 😱 pic.twitter.com/KK3tm2qkAq — ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2021

Portugal, que se adelantó al inicio con gol de Renato Sanches, tuvo una noche gris y fue dominado por los serbios, que consiguieron el premio de la noche gracias a los goles de Tadic y de Mitrovic, este último ya en el 89.

Las “quinas”, que partían con una diferencia de goles favorable, les bastaba apenas un empate contra Serbia, selección con la que nunca habían perdido hasta la fecha. Pero a los portugueses les faltó brillo y, con un Cristiano Ronaldo casi desaparecido, cayeron ante una Serbia que mereció ganar.

Los lusos se adelantaron en el minuto 2 de juego. Bernardo Silva aprobó el error de Nemanja Gudelj para robarle el balón y se lo dio a Renato Sanches, que batió al portero serbio con facilidad a la entrada del área.

RENATO SANCHES TWO MINUTES IN 🇵🇹 pic.twitter.com/Hjjkd7Su2R — ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2021

Pero tras ponerse por delante, los lusos se fueron echando atrás ante una Serbia que no se vino abajo y fue cada vez más imponiendo su dominio sobre el césped lisboeta.

Los serbios avisaron en el minuto 12 con un remate de Vlahovic que se fue contra el palo izquierdo, y ya en el 33, consiguieron el empate. Tadic, a la entrada del área, recortó a un rival y tiró a meta. Rui Patrício, que cumplía su partido 100 con las “quinas”, no estuvo nada afortunado y al querer atrapar el balón, se le escapó y acabó dentro de la portería. Dusan Tadic gets the equalizer for Serbia! 😤 pic.twitter.com/FFYhCvpFOW— ESPN+ (@ESPNPlus) November 14, 2021

El conjunto balcánico siguió dominando en los últimos compases de la primera parte y provocó taquicardias en el banquillo portugués cuando, en el 43, Vlahovic mandó la pelota a las redes, pero el asistente había levantado la bandera para señalar fuera de juego.

Con los nervios en aumento en Lisboa porque un gol podía enviar al conjunto luso a la repesca, Fernando Santos movió banquillo y dio entrada a Bruno Fernandes y Palhinha. En el 82, se les sumaron João Félix y Rúben Neves. Pero la posesión era de los balcánicos, que encadenaban saques de esquina y pequeños sustos a la portería rival ante un Portugal cada vez más metido atrás.

Al final, tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió. En el 89, Tadic puso un centro desde la derecha y Mitrovic lo cabeceó para hacer gol y arrebatarle el billete a Qatar 2022 a los portugueses.

SERBIA STUN PORTUGAL 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/FVt1SFWD53— ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2021

Serbia acabó primera del grupo A con 20 puntos y Portugal es segunda, con 17. SERBIA ARE HEADED TO THE WORLD CUP! 🇷🇸



Portugal will be going to the playoff 😳 pic.twitter.com/DmGPGk3VtY— ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2021

Ficha técnica

1.- Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, Nuno Mendes; Renato Sanches (Rúben Neves, m.82), Danilo (André Silva, m.91), João Moutinho (Palhinha, m.62); Bernardo Silva (Bruno Fernandes, m.63), Cristiano Ronaldo y Jota (João Félix, m.82).



2.- Serbia: Rajkovic; Milenkovic, Vejkovic (Spajic, m.64), Pavlovic; Zivkovic (Radonjic, m.67), Lukic, Gudelj (Aleksandar Mitrovic, m.46), Milinkovic-Savic, Kostic (Jovic, m.88); Tadic y Vlahovic.



Goles: 1-0, min.2: Renato Sanches. 1-1, m.33: Tadic. 1-2, m.89: Mitrovic.



Arbitro: Daniele Orsato (Italia). Mostró cartulina amarilla a Cancelo (m.8) y Renato Sanches (m.66) por parte de Portugal y a Gudelj (m.13), Pavlovic (m.65) y Milenkovic (m.69) por parte de Serbia. También amonestó con amarilla al entrenador serbio, Dragan Stojkovic.



Incidencias: Partido de la última jornada de fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 correspondiente al grupo A disputado en el Estádio da Luz de Lisboa.