Encuentro de leyendas: Ronaldo Nazario dio el banderazo final a la última carrera de Valentino Rossi

El brasileño Ronaldo Nazario da Lima, exjugador y actual presidente del Valladolid, tuvo el honor de ser el encargado de dar el banderazo final al GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP y a la dilatada y exitosa carrera del italiano Valentino Rossi.

Ronaldo, exjugador del PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan, Cruzeiro y Corinthians, así como de la selección brasileña, aceptó la invitación del piloto de Urbino, quien dijo adiós en un día muy emocionante para él y todo el mundo del motociclismo.

El brasileño saludó efusivamente a ‘Vale’ en su taller antes de la carrera y le hizo entrega de una camiseta del Valladolid en cuya espalda lucía ‘Rossi’ y el dorsal ’46’. These scenes 💛@ValeYellow46 is greeted his idol Ronaldo! 🙌#GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/2HDhgWHm9N— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2021