Will Smith sorprende a sus fans por su aspecto “irreconocible” durante una entrevista

Uno de los actores de Hollywood por el que no pasan los años es Will Smith. El actor demostró que a sus 53 años no solo se mantiene en forma, sino que también es capaz de lucir igual de joven que hace tres décadas. En una reciente entrevista, el protagonista de “Men in Black” sorprendió a sus fanáticos por su aspecto. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y muchos lo compararon con el papel que hizo en la sitcom “The Fresh Prince of Bel-Air”, en los 90.

En una entrevista brindada al programa The One Show, de la cadena BBC, Smith contó algunos detalles sobre su papel en la película “King Richad”. Apenas apareció en escena, dejó con la boca abierta a los televidentes por el impresionante cambio físico que tuvo, el cual recuerda a cuando tenía 30 años. La pregunta que todos los internautas se hicieron fue si el actor se había sometido a algún tratamiento estético para conservar una piel tan tersa y suave a su edad, pero también se percataron del timbre de su voz.

En medio de la promoción de su película, basada en la vida de las tenistas norteamericanas Serena y Venus Williams, y en donde interpreta al padre de las deportistas, se dejó ver con un traje a rayas, una camisa y corbata que iban a tono, pero con la piel más clara y brillante que de costumbre. Además, su postura formal y sobria evocaron a los comienzos de su carrera como actor.

En las imágenes, el intérprete de “I Am Legend” tenía un aspecto bastante juvenil en el rostro, que fue motivo de comentarios en las redes sociales por parte de sus fanáticos, quienes enseguida replicaron las imágenes para compararlo con sus primeros años en el mundo del cine.

“¿Qué pasa con la cara de Will Smith?”; “Will Smith no se parece a Will Smith”; “Qué se hizo en la cara”; “Se ve diferente. Y no estoy seguro por qué o qué”; “Qué le pasa a Will Smith. Está hablando muy robótico”; “¿Cómo es que Will Smith luce igual a como lo hacía en “The Fresh Prince of Bel-Air”?; “Luce más delgado que de costumbre”, fueron algunos de los comentarios que surgieron en las redes sociales.

