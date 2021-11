Hispana perdió un órgano por la mala praxis de un médico: sus años de vida se redujeron, pero le otorgó el perdón

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“¿Qué hubieras hecho distinto si yo fuera tu hija?”, preguntó la hispana Lorena Junco al médico que cometió un grave error durante su operación, el supuesto especialista rompió en llanto y ofreció disculpas.



La mexicana contó en entrevista a Univision que el cirujano que la intervino nunca leyó su reporte médico, sino la conclusión de sus estudios, además, que nunca vio las imágenes de su tumor, sino la conclusión de la radiografía y que cuando empezó la cirugía, no palpó para constatar que estuviera el tumor, simplemente abrió y sacó.



A decir de Lorena Junco la operación que le realizarían era aparentemente sencilla; tenían que removerle un tumor, sin embargo, le quitaron un órgano que está encargado de realizar funciones esenciales del organismo ya que produce hormonas, ayuda a regularizar el metabolismo, el sistema inmunitario, la presión arterial y otras funciones.



El que el médico haya removido dicho órgano no sólo ha provocado que Lorena Junco se sienta mal, al grado de desmayarse, sino que perderá años, así como calidad de vida.



La hispana supo que la operación no había sido un éxito después de varios malestares que empezó a sentir, y aunque le dijeron que eran “normales” los síntomas, un desmayo cambió su panorama.



Tras llegar al hospital se dieron cuenta que algo andaba mal, sin embargo, fue dada de alta y más tarde recibió una llamada en la que le indicaron que la cirugía no había sido realizada de manera incorrecta.



Lorena Junco sabe que una demanda la podía hacer millonaria, sin embargo, los abogados con los que se asesoró intentaron ir más allá en cuanto a la historia, lo que la mexicana no permitió y terminó otorgándole el perdón al hombre que le destrozó la vida.



“Te digo que te perdono y que sé que eres buena persona y que no te volverá a suceder”, le dijo Lorena Junco al médico.



