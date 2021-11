El Bayern recorta el sueldo de los futbolistas que estén de cuarentena: ¿quiénes son los afectados?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Bayern Munich recortó el sueldo de Joshua Kimmich durante los días en los que estuvo de cuarentena por estar en contacto con un contagiado, según informaciones de prensa que se basan en fuentes de la plantilla bávara. El mediocampista alemán no está vacunado contra el coronavirus.

De acuerdo con el dominical Bild am Sonntag, la medida no solo afecta a Kimmich, sino también otros cuatro futbolistas no vacunados que también se sometieron a una cuarentena. Un quinto jugador no vacunado no tuvo que someterse a una cuarentena y, por tanto, no sufrirá el recorte.

Estos futbolistas dejan de percibir sueldo durante los días que estén en cuarentena, según las fuentes. El Bild am Sonntag asegura que con ello la cúpula del Bayern quiere enviar una señal y aumentar la presión para que la gente se vacune.

Kimmich se niega a vacunarse

Joshua Kimmich es el único que ha admitido públicamente no haberse vacunado. Se cree que lo mismo ocurre con Jamal Musiala, Serge Gnabry y Eric-Maxim Choupo Moting.

Los argumentos de Kimmich para no vacunarse tienen que ver con dudas personales con respecto a las vacunas existentes y temor a efectos secundarios a largo plazo.

Kimmich se perdió los últimos partidos de la selección alemana, el partido del viernes que el Bayern perdió 2-1 ante el Augsburgo y, previsiblemente, se perderá también el partido de la Champions League contra el Dinamo de Kiev el martes próximo. Kimmich, que se niega a vacunarse, se puede perder los próximos partidos por contacto con un positivo en COVID. Y esto le ha dicho Naggelsmann:



"Esto no es Alaska, donde pasa un alce cada 750 kilómetros y un ser humano cada 1.400 kilómetros. Estamos en la civilización". pic.twitter.com/bcn9OjFV8J— Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 19, 2021

