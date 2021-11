VIDEO: Latino grabó ataque con camioneta en festival navideño en Wisconsin que suma 5 muertos; Biden lamenta los hechos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente Joe Biden lamentó el ataque del conductor de una camioneta que arrolló a una multitud que participaba en un festival de Navidad en Waukesha, Wisconsin, dejando al menos cinco muertos y 40 heridos, incluidos varios niños.

“Si bien aún no tenemos todos los hechos y detalles, sabemos esta mañana que cinco familias en Waukesha se enfrentan al dolor de una vida sin un ser querido“, dijo el mandatario. “Al menos 40 estadounidenses sufren lesiones, algunas de ellas en estado crítico, mientras una comunidad está luchando para hacer frente al horrible acto de violencia”.

El demócrata dijo que él y la primera dama Jill Biden se unen al consuelo de las familias de las víctimas.

“Esta mañana, Jill y yo y toda la familia Biden… rezamos con ese mismo espíritu de abrazar y apoyar a todas las víctimas de esta tragedia, brindando consuelo a quienes se recuperan de sus heridas y confortando a las familias de quienes murieron”, expresó.

Varios videos del ataque circulan en redes sociales, como uno de Jesús Ochoa, quien disfrutaba el desfile desde su vivienda.

“No comprendíamos que pasaba… cuando me di cuenta el vehículo encima de alguien y escuché a la gente gritando y la gente empezó a hacerse a un lado”, dijo a Reuters.

Agregó que su familia se había inscrito para participar, pero su esposa no se sentía bien.

“Pudimos ser nosotros”, expresó.

Jesus Ochoa, his wife Belen Santamaria and their three-year old daughter were supposed to take part in the Christmas parade in Waukesha, Wisconsin, but in the morning Santamaria changed her mind because of a sudden back pain that ended up saving them https://t.co/M8TXegyNrN pic.twitter.com/LUvrKyx4B7— Reuters (@Reuters) November 22, 2021

Otro video muestra desde un edificio el momento exacto en que la camioneta pasa a toda velocidad y arrolla a las personas. WARNING: Graphic footage



Top-down video footage shows a driver deliberately plowing through a Christmas parade in Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/fo5xXPF12q— The Post Millennial (@TPostMillennial) November 22, 2021

En las redes sociales hay grabaciones desde diversos ángulo que muestran el momento de terror que vivieron los asistentes al festival. Elected Democrat @MaryLemanski said this little Wisconsin girl in the Christmas Parade deserved to be plowed down as “Karma” because Kyle Rittenhouse verdict came back not guilty. There is no bottom to their evil pic.twitter.com/ws8MLc8SYK— Melissa Tate (@TheRightMelissa) November 22, 2021

Decenas de niños se ven en el desfile y como espectadores. Al menos 12 están entre las víctimas. ⚠️ Graphic content#Waukesha #Wisconsin



pic.twitter.com/FZEhY1klcR— 🅹🅾🅴 🇨🇦🦠🦫 Pfizer 2/3 💉 (@LTSmash420) November 22, 2021

La Policía detuvo a Darrell Brooks Jr, de 39 años, un residente de Milwaukee, poco después del ataque. Las investigaciones continúan su curso.