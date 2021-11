Will Smith confesó que logró rebajar 10 kilos para interpretar su papel en su próxima película ‘El Rey Richard, una familia ganadora’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Will Smith es uno de los actores más queridos en todo Hollywood y su gran repertorio en la industria cinematográfica lo ha llevado a consagrar una carrera profesional llena de éxitos a través de las diversas cintas en las que ha participado.

Se han visto muchos casos en cómo un actor debe realizar una serie de cambios abismales en su cuerpo para así poder optar por un papel cinematográfico. Will Smith no escapa de esta realidad y es que el productor de 53 años estuvo en la obligación de llevar a cabo una rutina estricta de ejercicios para poder interpretar a Richard Williams, el reconocido entrenador y el padre de las famosas tenistas estadounidenses Venus y Serena Williams

Esta revelación inédita la dio a conocer el propio Will Smith mediante un capitulo en YouTube de su famosa serie documental titulada ‘Best Shape of My Life’, donde el dos veces ganador del Premio Óscar compartió su experiencia sobre todo lo que tuvo que hacer para bajar de peso, detallando que logró rebajar 10 kilos en tan solo 20 semanas, y según lo expresado por el actor, su nuevo cambio físico le recuerda cuando tenia 30 años.

Posteriormente, Will Smith admitió en una entrevista al programa ‘The One Show’ de la cadena BBC que su proceso de adelgazamiento fue un “reto épico” que trajo consigo un buen resultado de cara al lanzamiento de su próxima película ‘El rey Richard, una familia ganadora’, la cual se estrena a nivel mundial el 2 de diciembre.

Cabe destacar que Will Smith se sometió a una estricta rutina de ejercicios, así como también tuvo que realizar diversas actividades deportivas y llevó a cabo una serie de consultas médicas para ver si no había ningún problema referente a su salud. “No importa que tan fuerte seas, no importa que tan poderoso seas, eventualmente la presión se vuelve demasiada”, comentó el actor.

