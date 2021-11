Juan Rivera habla de Johnny López, hijo de Jenni, le pide a sus sobrinos que expongan lo que saben y advierte que también hablará

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Juan Rivera, como siempre, sin “pelos en la lengua” hizo uso de las redes sociales para defenderse a sí mismo y a su hermana Rosie Rivera, quien se ha visto seriamente atacada y contrariada con las declaraciones de sus sobrinos, sobre todo de Johnny Lopez.

Y es que parece que después de la auditoría que solicitaron, la respuesta obtenida no ha sido del todo favorable para ellos, los hijos. Quienes al parecer aseguran que las cuentas no están bien, y tampoco están claras. Juan Rivera les ha pedido que expongan todo lo que tengan y que caiga quien tenga que caer. Pero también afirma que si hablan él también lo hará, y no porque tenga algo que temer u ocultar, sino porque él también tiene cosas que puede decir.

Les dice incluso que escojan el programa de televisión en el que quieran hacer todo lo que tienen público. Asegura que él ahí estará con gusto.

También expone que fue Johnny el que al parecer tomó la decisión ejecutiva de cerrar las cuentas de redes sociales de Jenni Rivera. Sin importarle así el legado de su madre, que tanto Rosie como él mismo se encargaron de cuidar y exponer.

Advirtió que Jenni en su testamente, al parecer, dejó claro quiénes de sus hijos podían heredarla, y en qué edades.

Aquí el video de Juan Rivera y los comentarios de los conductores de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain. En donde ésta última afirmó que ella no avala las palabras de Juan ni de Rosie, así como también las acciones de éstos. Mientras que Javier aseveró que a él no le importan.

Aquí también está el en vivo completo de Juan Rivera, que duró más de media hora y obtuvo más de 20 mil reproducciones. View this post on Instagram A post shared by Juan Rivera (@juanriveramusic)

Sigue Leyendo:

Usuaria de Instagram asegura que vio cuando Lorenzo Méndez escupió en la cara a Chiquis Rivera

Juan Rivera le responde a seguidor que lo llamó periquero: “Esta nariz me pertenece a mí”

Ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, dice que él no le da nada de dinero para sus hijos y que es un mentiroso