Usuaria de Instagram asegura que vio cuando Lorenzo Méndez escupió en la cara a Chiquis Rivera.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como ya es costumbre el hermano de Jenni Rivera, Juan Rivera, quien viene a ser tío de Chiquis Rivera, dio una entrevista al programa de farándula de Youtube, Chisme No Like, muy reveladora. Entre las tantas cosas que mencionó, le dio respuesta a la interrogante de Elisa Beristain y Javier Ceriani sobre un mensaje que escribió una usuaria de Instagram en el la misma que asegura que vio cuando Lorenzo Méndez supuestamente habría escupido la cara de Chiquis Rivera.

Juan Rivera hablaba del por qué no estuvo en el accidente de Jenni Rivera cuando la misma perdió la vida. Pero aprovecharon y le preguntaron también por el mensaje que envió una usuaria de Instagram en medio de uno de los En Vivo de Juan. “Yo vi con mis ojos cuando Lorenzo Méndez le escupió a Chiquis Rivera en la cara y la golpeó. Lorenzo Méndez siempre la trataba muy feo y le decía F*** B****ch”, fue parte del mensaje que plasmó la seguidora de Juan Rivera y por el cual Javier Ceriani le preguntó al también cantante.

“Mira yo no puedo decir que lo de Lorenzo es falso o verdad porque yo nunca lo vi. Yo sí vi otras cosas delicadas, muy delicadas, pero de Lorenzo no. De otro novio de Chiquis… Yo no sé qué será la onda con Lorenzo. Yo no tengo nada en contra de él. No estoy en contra de él de ninguna manera. Yo no vi ese comentario. Si le escupió la cara a mi sobrina es un acto de cobardía. Y si hizo eso espero que le haya pedido disculpas. Y si fue bajo la influencia del alcohol y drogas, ojalá siga pidiendo ayuda y siga creciendo, pero de él yo no vi nunca nada personal. De otras personas sí”, aseguró Juan Rivera sobre la fuerte denuncia que hizo una usuaria en su cuenta de Instagram sobre los supuestos abusos de Lorenzo Méndez a Chiquis Rivera.

Elisa Beristain trató de sacarle la información sobre a cuál ex de Chiquis Rivera se estaba refiriendo, pero fue imposible que el mismo soltara prenda. Aunque Javier Ceriani exclamó que ya sabía quién podría ser. Lo cierto es que no se sabe bien dónde supuestamente vio la usuaria de Instagram esto y si efectivamente sería cierto o no. Al momento de cierre de esta nota, ni Chiquis Rivera, ni Lorenzo Méndez se habían pronunciado en este sentido.

(Ir al minuto 20:34)