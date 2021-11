Soldado le pide matrimonio a su novia pero ella lo rechaza por detalle en la petición

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En redes sociales se han vuelto virales un sinfín de peticiones de matrimonio, ya sea por ser sumamente románticas y originales, y también algunas porque desafortunadamente no han tenido el final feliz tan esperado.

De este último lado se encuentra un video de TikTok que recientemente se volvió viral. El usuario @kama_mai_savaii compartió en su perfil el momento en el que un soldado de los Estados Unidos le pide matrimonio a su novia.

A este hombre se le ocurrió que sería muy original y romántico escribir en el auto de su pareja, en colores azul y rojo, la frase: “Cásate conmigo”.

Cuando su pareja vio esto, tuvo la reacción menos esperada pues no le pareció ni romántica ni original la idea ejecutada por su novio. De hecho le pregunta que qué le hizo a su auto y sobre todo, si se le va a quitar, a lo que él respondió que sí mientras estaba hincado con el anillo en mano.

“Esto es tan vergonzoso, tengo que ir a trabajar, voy a llegar tarde ahora”, respondió la mujer, molesta, porque ahora debía llevar su auto a lavar y que probablemente por su retraso, podrían correrla, dejando a su novio completamente atónito al no darle una respuesta. @kama_mai_savaii You don’t think about me at all 😳😳 #blowthisup #viral #fyp #foryoupage #jrtiktok685 ♬ original sound – JrIosefo🇼🇸🇹🇴🤞

“¿Puedes hacer tu trabajo de lado por un segundo?”, pide el soldado. “Tu jefe entenderá, te acaba de proponer matrimonio”, interviene la mujer que graba. Luego de seguir discutiendo, finalmente la mujer aborda su auto y se va, dejando con la petición en boca a su novio.

El video tiene ya más de 6 millones de reproducciones y ha generado un sinfín de comentarios, en su mayoría indicando que esa mujer no es la correcta para él.

