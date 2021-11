Dejó a su prometida sola en Acción de Gracias y los cibernautas le aplauden

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La noche de Acción de Gracias dejó una gran lección a una mujer, de quien se desconoce su nombre, por la forma en que actúo frente a su prometido.



De acuerdo con Newsweek, el hombre, quien lleva viviendo tres años con su prometida, le pidió que pasaran el día de Acción de Gracias con su familia, a lo que la chica aceptó, pero con una condición; quería llevar su propia comida.



La condición de la mujer dejó perplejo a su prometido, quien se negó rotundamente a que lo hiciera, porque le parecía una falta de respeto: “Ella dijo que era su elección y quería comer algo más para agregar un nuevo sabor al Día de Acción de Gracias ya que su familia siempre la obligaba a comer las mismas comidas tradicionales”.



Como era de esperarse la pareja peleó al punto en que él la tildó de ‘irrespetuosa’: “Le dije que no, que no puede llevar comida con ella (a casa de su madre) y que si seguía insistiendo se tendría que quedar en casa y no venir conmigo, porque no voy a dejar que ofenda la cocina de mi madre”.



Según el hombre, su prometida lloró y lo acusó de ‘controlador’ y le advirtió que no estaba dispuesta a pasar hambre, por lo que él tomó la decisión de irse solo a casa de su madre mientras su prometida le enviaba cientos de mensajes con ofensas.



Además, la mujer lo culpó de haber declinado la invitación de su madre de pasar con ella Acción de Gracias.



Como era de esperarse, el mensaje que fue publicado en la plataforma “Am I The A ** hole” de Reddit ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo.



Muchos de los usuarios de la plataforma creen que hizo bien en no llevarla a casa de su familia porque de haberlo hecho todos hubieran pasado un mal rato, otros más le han pedido se que separe de ella cuando antes y los más extremos le sugirieron que mande a terapia a su prometida.



Esta historia se suma a las tantas que se vivieron la noche de Acción de Gracias, como la de Maryann quien planeó una Friendsgiving, pero ninguno de sus amigos asistió.

Te puede interesar: