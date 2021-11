Jennifer Lawrence confesó que consumió estupefacientes para grabar una escena de su próxima película Don’t Look Up

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El catálogo del servicio streaming Netflix planea despedirse de este 2021 con la cinta Don’t Look Up, la producción cinematográfica que posee un verdadero reparto de lujo encabezado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, entre muchos otros actores más.

La película será dirigida por el cineasta y guionista estadounidense Adam McKay y su fecha de estreno se mantiene para el próximo 24 de diciembre. Sin duda un buen regalo de cara al inicio de las venideras fechas navideñas.

Desde que se anunció este filme hace algunos meses atrás, muchos internautas quedaron totalmente sorprendidos por la historia que mostrará Don’t Look Up; una comedia negra de ciencia ficción sobre dos astrónomos no tan reconocidos y algo mediocres que deben emprender un viaje contra viento y marea para alertar a todo el territorio de EE.UU. sobre la llegada de un meteorito que impactará contra el planeta Tierra.

Posteriormente, este acontecimiento dado a conocer por los dos astrónomos protagonistas no les interesa al gobierno de su país simplemente porque no es una noticia para nada relevante y no llegan a tomarse dicho hecho con total seriedad.

Es incuestionable que Adam McKay compartió momentos agradables con dos actores galardonados al premio Óscar como lo son Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, y de esta última intérprete se dio a conocer un momento realmente jocoso que nunca olvidará.

Según una entrevista al portal Yahoo! Movies, tanto Lawrence como McKay comentaron algunos detalles de cara al estreno de Don’t Lopk Up a través de una rueda de prensa, una de estas fue el haber grabado una escena totalmente improvisada con los actores estelares y logró durar 16 minutos. Sin embargo, Jennifer Lawrence comentó una anécdota realmente alocada que vivió dentro del set de rodaje.

La actriz de 31 años confesó que consumió drogas para grabar una escena del filme y debía hacer lo mejor posible para lograr reflejar de manera similar su interpretación como la Dr. Kate Dibiasky, pues consideraba que el haber estado bajo los efectos de sustancias estupefacientes la escena iba a ser más creíble y original.

“Todo el mundo se metía conmigo durante la escena, supongo que porque estaba drogada. Era fácil hacerme molestar” Jennifer Lawrence

