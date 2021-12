Mayeli Alonso publica video desde un Uber diciendo que: “Se le pasaron las copas” y aparentemente muy tomada

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En medio de la polémica por la separación de su ex Jesús Mendoza, la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, no ha dejado que los malos momentos la derrumben y por eso, sus amigas y familiares le dieron una sorpresa por su pasado cumpleaños. De esto, Mayeli publicó un video desde un Uber donde aseguraba que tanto a ellas como a sus amigas se les había un tanto las copas y se le entendía que estaba un poco tomada.

A bordo de un auto y hablando con el chofer que les estaba prestando el servicio de Uber y que la estaba llevando a su casa, Mayeli Alonso dejó claro que la había pasado a todo dar con sus amigas y familiares y que iba en Uber pues había estado tomando y celebrando y las copas hicieron un poco de las suyas. Pero lo más importante es que se le notó feliz y muy responsable al dar a entender que: “Ella no toma y maneja”.

“… Fuimos a un concierto pero me se nos pasaron las copas… Aquí vamos más porque me van a llevar a mi casa sana y salva… Estamos celebrando mi cumpleaños… La gente que estaba de chismosa… Llegó una muchacha de Chihuahua y te grabó borracha y te veías muy mal… Me vale ver**** que me graben”, dijo Mayelo Alonso mientras iba en un Uber en dirección a su casa.

Mayeli Alonso aprovechó la oportunidad de dejar claro que no le importa cómo la graben porque ella, al igual que muchos, estaba celbrando su compleaños con sus seres queridos. Así que aseguró que no iba permitir que nadie le arruinara este momento.

Días atrás, Mayeli Alonso recibió un mensaje en Instagram de su ex Jesús Mendoza donde aparecía con el padre de ella. Minutos después, Mayeli publicó un storie donde se veía aparentemente en una cena con el mismo. Tiempo después también publicó las flores que le habría regalado Jesús. A ciencia cierta no se sabe si hubo una reconciliación entre la pareja después que ella, en teoría, agarrara a Jesús Mendoza con las manos en la masa, o si de plano decidieron llevarse bien como ex pareja y convertirse en amigos. Solo el tiempo, o ellos en cuestión, dirán. View this post on Instagram A post shared by E S C A N D A L O (@escandalo_o)

Sigue leyendo:

Suelta la Sopa podría enfrentar problemas legales por pleito de Mayeli Alonso y Jesús Mendoza

Mayeli Alonso le hace la competencia a Chiquis Rivera se abre la chamarra y muestra el sostén

Hija de Mayeli Alonso y Lupillo Rivera le responde a Daisy Cabral tras insultar a su mamá