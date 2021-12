Hispano salta de un avión porque creía que alguien lo perseguía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Alguien me va a matar”, se le escuchó decir al hispano Daniel Ramírez horas antes de saltar de un avión en movimiento mientras llegaba al Aeropuerto Internacional Sky Harbor.



Mientras Ramírez se encuentra en custodia por el intrépido acto, la familia del acusado se encuentra intranquila por el estado de salud del hombre de 30 años quien posiblemente tenga esquizofrenia.



“No quiero que lo representen como un oh, un tipo loco saltó del avión. ¿Sabes? Quiero decir, estaba corriendo y escondiéndose porque pensó que alguien lo perseguía”, dijo la madre de Daniel Ramírez, Theresa Padilla, a KNXV.



De acuerdo con información oficial, Ramírez enfrenta dos cargos por allanamiento de morada en Phoenix, Arizona, por haber salido por una puerta trasera del avión y encerrarse en una estación de bomberos cercana al Aeropuerto Internacional Sky Harbor.



Todd Keller, capital de bomberos, dio a conocer que Daniel Ramírez no puso resistencia a su detención: “Después de unos minutos los bomberos pudieron hacer que el hombre abriera la puerta donde luego fue evaluado, tratado y transportado a un hospital local por una lesión en la extremidad inferior”.



La cuñada de Daniel Ramírez, Emily Luevano señaló al mismo medio que el hombre se encontraba trabajando en Colorado, pero quería volver a casa porque estaba preocupado por su vida.



“Estuvimos hablando por teléfono con él durante siete horas. Estaba paranoico diciendo que alguien me iba a atrapar. Alguien me va a matar”, dijo Luevano.



La familia de Ramírez desea que Daniel sea sometido a una evaluación mental porque creen que puede estar viviendo con esquizofrenia, considerando antecedentes familiares.



A través de una página GoFundme la familia está recaudando fondos para regresarlo a casa: “El sábado 4 de diciembre aproximadamente a las 8:00 de la mañana, Daniel Ramírez llegó de Colorado Springs a Phoenix, Arizona. Antes de abordar el avión estaba presentando un episodio de colapso mental debido a una posible enfermedad mental que se prolongó durante varias horas a partir del viernes 3 de diciembre. Encuéntrenlo en su corazón para ayudar a nuestra familia a traerlo a casa para obtener la ayuda que necesita”.

