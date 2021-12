Familia latina llora por hijo de 21 años asesinado dentro de lujoso auto BMW en Nueva York; 37% más balaceras en El Bronx

Sergio Jiménez busca una explicación sobre la muerte de su hijo del mismo nombre, baleado frente al volante de un lujoso auto BMW en El Bronx (NYC).

El papá de 53 años dijo a NY1 Noticias que había llamado a su hijo para saber cuándo regresaría a casa y le respondió que ‘pronto’. Pero quince minutos más tarde recibió una llamada que cambiaría su vida.

El joven latino de 21 años nacido en República Dominicana y criado en Nueva York fue baleado el domingo poco después de las 10 p.m. en el vecindario Mount Eden, cerca de la intersección de la calle 171 y la Avenida Townsend, cuando uno o dos hombres armados abrieron fuego en el lado del pasajero de un BMW, matando al conductor e hiriendo a otra ocupante de 18 años en la mano y la espalda.

Jiménez perdió el control del BMW después de recibir un disparo, y el vehículo rodó cuesta abajo y chocó contra vehículos estacionados. Fue declarado muerto en BronxCare Health System. La joven pasajera salió herida del auto y pidió ayuda a un transeúnte, quien la llevó al hospital, donde se encuentra estable, según ABC News.

Se recuperó un arma en el BMW, informó NYPD. Jiménez era el joven padre de un niño de tres años. Su familia comentó que el joven temía por su seguridad y la de los suyos y que en ocasiones les había pedido que se mudaran porque alguien lo había amenazado.

“Yo no pienso en venganza, yo pienso en justicia porque Dios está ahí” Sergio Jiménez, padre

Jiménez padre dice desconocer qué tipo de problemas tenía su hijo. “Andaba en un carro prestado y vinieron y le rompieron todos los cristales… incluso él nos había dicho a nosotros que cuando tocaran la puerta no se acercaran mucho a la puerta. Parece que ellos habían tenido problemas y el chamaco lo había amenazado”.

Ahora su padre dice “Tener fe en la justicia de aquí, es lo único que me queda. Yo no pienso en venganza, yo pienso en justicia porque Dios está ahí”, dijo Jiménez.

Horas antes, también en El Bronx, un presunto narco de 62 años murió baleado en la cabeza estando sentado en un parque. Según el Departamento de Policía de Nueva York, los recintos donde tuvieron lugar ambos incidentes del domingo han visto aumentar 37% las balaceras en comparación con este momento en 2020.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.