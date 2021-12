Jacqie Rivera puso a llorar a todos al mostrar un conmovedor video junto a su madre, Jenni Rivera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este 9 de diciembre se cumplen nueve años del trágico accidente aéreo que acabó con la vida de la cantante mexicana Jenni Rivera. Ante la cercanía de esta fecha, Jacqie Rivera, una de las hijas de la diva de la banda, ha publicado un video que conmovió a todos sus seguidores.

Jacqie mostró imágenes en donde luce un vestido blanco de novia y su cabello peinado con algunas flores en él, mientras que Jenni la abraza y en algún momento seca las lágrimas que brotan de los ojos de su hija. Asimismo, en otro segundo, Jacqie seca las lágrimas que caen por las mejillas de su madre, que luce un espectacular vestido amarillo.

En un precioso abrazo se sumergen ambas mujeres tras dedicarse algunas palabras cara a cara.

Este hermoso video estuvo acompañado de este texto: “Everyone I know goes away… In the end…” (Todos los que conozco se van … Al final…).

El post, que hasta ahora ha cosechado más de 354,775 reproducciones y más de 477 comentarios, entre ellos los de Chiquis Rivera, Azucena Cierco y Ninette Rios.

Chiquis comentó unos cuantos emojis de caritas tristes y llorando.

“She would be so so proud of you. She is proud of you. Keep going and spreading love and gratitude no matter what (Ella estaría tan orgullosa de ti. Ella está orgullosa de ti. Continúa y difunde amor y gratitud sin importar qué”), expresó Cierco.

Otros de los comentarios vienen de la mano de los fanáticos que tampoco dejan de recordar a Jenni Rivera.

“Qué hermoso es esto. No tengo el amor de una madre. Pero tengo el amor de Jesucristo”.

“¿Qué se dijo durante esta conversación mientras ella se secaba las lágrimas?”.

“Es una locura como vuela el tiempo. 9 años #LaDivaDeLaBanda”.

Chiquis Rivera también recordó a su madre a tan sólo horas de cumplirse un año más de su partida física y lo hizo en su podcast, donde habló del momento en que Jenni Rivera la acusó de haberse involucrado sexualmente con su entonces esposo, Esteban Loaiza.

De acuerdo a lo que contaron en Suelta La Sopa, Chiquis Rivera no terminó ni siquiera de leer el correo electrónico donde su mamá la acusa de esa situación y salió corriendo en búsqueda de la cantante mexicana.

