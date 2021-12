Agenda de eventos: qué hacer en NYC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

JUEVES

Función especial de ‘West Side Story’ a beneficio del SEA

Para ayudar a financiar y apoyar su misión de brindar eventos culturales bilingües para los neoyorquinos y su colecta anual de juguetes para el evento de los Días de los Reyes Magos , el Teatro SEA tendrá hoy una proyección especial (un día antes del estreno mundial) de la película ‘ West Side Story’ de Steven Spielberg. El evento contará además con comida de Que Chevere !, un restaurante de cocina puertorriqueña! (www.quechevereles.com). La proyección se hará en el Regal Theaters ubicado entre las calles Essex y Delancey. A las 7:30 pm. Los boletos ya están a la venta y le permiten elegir entre tres opciones: película, barra libre y comida ($125); película y barra libre ($75); o solo película por $50. Las entradas se pueden comprar en: https://web.ovationtix.com/trs/pe.c/10893995

Viernes

PaleyLand Holiday Extravaganza

La experiencia navideña PaleyLand regresa esta temporada con visitas y fotos con Santa y una impresionante menorá de dos metros, encuentros y saludos de personajes, proyecciones de clásicos navideños en la pantalla grande, demostraciones de LEGOMasters y American Girl y estaciones de juegos que esta vez presentan una nueva atracción principal, The Paley Express, una mágica exhibición de trenes navideños en el país de las maravillas del invierno, que se convertirá en la favorita de los fans y visitantes de todas las edades. Este mes de Extravaganza marca la Gran Reapertura del Paley Center for Media. PaleyLand estará en función hasta el 6 de enero de 2022. Entradas e información paleycenter.org

Exhibición de Artistas Latinos

La Sociedad de las Américas cerrará el 18 de diciembre la primera parte de la exposición “This Must Be the Place: Latin American Artists in New York, 1965-1975”, la cual reúne a una generación que participó activamente en movimientos artísticos experimentales mientras impulsaba sus propios lenguajes e ideas visuales, con obras que exploran temas de migración, identidad, política, exilio y nostalgia.Los trabajos del argentino Alberto Greco, el cubano Waldo Balart, el uruguayo Luis Camnitzer, el brasileño Antonio Dias, el chileno Juan Downey, el puertorriqueño Carlos Irizarry, la paraguaya Laura Márquez y la argentina Liliana Porter, forman parte de la muestra, cuya segunda parte se inaugurará el 19 de enero del 2022. Ubicado en el 680 Park Avenue, New York, NY 10065. Abierto de miércoles a sábado.

Paddington en Navidad

Paddington, el amado oso de los libros y pantallas para niños, grandes y pequeños, regresa en un espectáculo especial para las fiestas. Esta actuación de marionetas única ha sido creada por Rockefeller Studios, en asociación con The Copyrights Group y StudioCanal, para que los niños y las familias la disfruten en casa durante las vacaciones. En Paddington Saves Christmas de Jonathan Rockefeller, el personaje ayuda a su vecino siempre gruñón, el Sr. Curry, que está entrando en pánico ante la llegada de un visitante importante para las vacaciones. El programa virtual esta ya disponible hasta el 4 de enero de 2022 en la pgina www.paddingtonsaveschristmas.com

Estreno de Blanco en Blanco

Este viernes es el estreno en Nueva York de Blanco en blanco (White on White) el segundo largometraje del director Théo Court, ganador del premio al mejor director y premio FIPRESCI en la competencia Horizontes del Festival de Cine de Venecia, que ha sido seleccionado para representar a Chile en la 94ª edición de los Premios Óscar. La cinta narra la historia de Pedro—interpretado por Alfredo Castro—un fotógrafo de edad madura que llega para tomar retratos de boda de la señorita Sara, la que aún siendo niña pronto será esposa del poderoso terrateniente Sr. Porter. Cuatro funciones, de 1 a 9 PM en el Cinema Village 22 E 12th St, New York, NY 10003.





SÁBADO

Show ¨Is There Still Sex in The City¨

Escrita y protagonizada por Candace Bushnell, la obra ¨Is There Still Sex in The City¨ marca su debut en los escenarios en la ciudad que lo inició todo. El público experimentará el humor descarado de Bushnell y las percepciones precisas sobre la vida, el amor, las relaciones y escuchará historias sobre cómo una joven reinventó su vida y, en el proceso, creó un fenómeno cultural, la serie de HBO ¨Sex and The City¨. En el Daryl Roth Theatre 101 East 15th Street, New York, NY 10003. Entradas disponibles en Telecharge.com, llamando al 212-239-6200 o 800-447-7400.

Domingo

Calibre 50 en La Boom

Calibre 50, uno de los artistas más escuchados en Spotify este año, llega este domingo a La Boom (56-15 Northern Blvd 2Fl. Woodside, NY 11377). Liderada por Edén Muñoz, la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, se ha encargado de colocar su nombre por todo lo alto, y a lo largo de 10 años ya cuentan con premios Juventud, Lo Nuestro, y los iHeartRadio Music Awards como Mejor artista de música Regional Mexicana, gracias a canciones como ¨A la antiguita¨. Las puertas abren a las 9:00 pm. Entradas:https://www.ticketweb.com

MARTES

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Del 14 de diciembre al 2 de enero, la apreciada compañía teatral de ballet masculino regresa a The Joyce Theater 175 Eighth Avenue New York, NY 10011) para otra divertidísima temporada festiva, subiendo al escenario durante tres semanas de incesante trabajo de puntas y divertidas parodias del ballet clásico navideño, inspiradas en In the Night de Jerome Robbins. A las 730 pm. Entradas e información en https://www.joyce.org

Miércoles

Big Band Holidays en el Lincoln Center

Big Band Holidays, el concierto festivo de Jazz at Lincoln Center, regresa a House of Swing en esta temporada navideña. La mundialmente reconocida Jazz at Lincoln Center Orchestra con Wynton Marsalis y la vocalista invitada especial Alita Moses interpretarán un repertorio de arreglos de grandes bandas de canciones tanto sagradas como seculares del 15 al 19 de diciembre en el Rose Theatre, ubicado en Frederick P. Rose Hall. Bajo la dirección musical de Marcus Printup, el programa contará con clásicos como “Jingle Bells”, “Joy to the World” y “Brazilian Sleigh Ride”; así como nuevas e imaginativas versiones de clásicos como “Todo lo que quiero para Navidad son mis dos dientes delanteros”, “Winter Wonderland” y más. A las 7 pm. Entradas en jazz.org/bbh.