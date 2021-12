Lamentable: falleció Blackjack Lanza, salón de la Fama de la WWE

De luto, de esta forma se encuentra el mundo de las luchas por la muerte de Jack Lanza, mejor conocido como Blackjack, quien fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE.

Blackjack falleció el pasado miércoles a los 86 años de edad. Hasta el momento, no se ha revelado la causa de la muerte.

Our hearts go out to the family and friends of Jack Lanza. He was a man’s man, respected and beloved by all. He worked for and loved WWE for many years. His loyalty and dedication will never be forgotten. — Vince McMahon (@VinceMcMahon) December 8, 2021

“Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Jack Lanza. Era un hombre de hombres, respetado y amado por todo”, lamentó Vince McMahon, CEO de la WWE, en Twitter.

¿Quién era Jack Lanza?

Blackjack luchó en importantes promociones durante los años 60, como The St. Louis Wrestling Club, AWA, Mid-Atlantic, WWWF, NWA y Georgia Championship Wrestling.

Durante esa época formó equipo con Blackjack Mulligan. Los dos, que se conocían como The Blackjacks, se convirtieron en una de las duplas más legendarias en la historia de la lucha libre. Our hearts go out to the family and friends of WWE Hall of Famer Blackjack Lanza. Jack Lanza was a man’s man, respected and beloved by all. He loved and worked for WWE for many years. His loyalty and dedication will never be forgotten. pic.twitter.com/4wpq9E1Ypo— WWE (@WWE) December 8, 2021

Eventualmente destacaron en eventos la Federación Mundial de Lucha Libre de McMahon, en la década de 1970.

Luego de su retiro en 1985, Lanza comenzó a trabajar como agente y productor de gira. En 2006, junto a Mulligan, fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE. WWE rendimos tributo a la increíble carrera de Blackjack Lanza. #DEP pic.twitter.com/sYUlG8AxEt— WWE Español (@wweespanol) December 9, 2021

