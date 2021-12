Las bebidas alcohólicas que son insignia de cada estado de EE.UU.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cada uno de los estados que conforma Estados Unidos tiene algo de lo que están orgullosos, y eso es especialmente cierto en el caso de sus bebidas insignia. Estas son bebidas que a los lugareños les encantan y que a los turistas les encanta buscar en sus viajes, son un elemento cultural más que llena de identidad cada región ¿Te imaginas un viaje a California sin una copa de vino tinto del Valle de Napa? En muchas ocasiones, son estas bebidas las que nos ayudan a solidificar el carácter de un destino. Lo cierto es que no existe una regla estricta cuando se trata de definir la bebida característica de un estado. Algunos estados incluso tienen bebidas designadas como bebidas estatales oficiales, de hecho aunque no lo creas la bebida más popular es la leche:19 estados afirman que la leche es su bebida estatal oficial. Lo cierto es que existen muchas creaciones de bebidas alcohólicas que son dignas representantes de cada región, el día de hoy hablaremos de algunas de las más populares en todo EE.UU.

Cuando se trata de alcohol hay estados que particularmente se ponen la medalla en creatividad, como Nebraska y su Red Beer, una mezcla de cerveza y jugo de tomate similar a la cura para la resaca “Ojo Rojo” de México. También hay otras icónicas alternativas, como sucede con el té dulce con vodka de Carolina del sur o el Jack Daniel’s de Tennessee. Es innegable decir que son íconos estatales. Sigue leyendo para descubrir las bebidas alcohólicas más icónicas en cada estado.

1. Alabama: Yellowhammer

Un día de juego en Alabama no es nada si no bebes un clásico Yellowhammer. Esta icónica bebida, recibe su peculiar nombre por el pájaro del mismo nombre. Es la bebida característica de Gallette’s en Tuscaloosa y es la favorita cuando juega la Universidad de Alabama. De acuerdo con información publicada en The Daily Meal, contiene vodka, ron ligero, amaretto, jugo de naranja y jugo de piña, y se decora con una cereza marrasquino.

2. Alaska: Durk Farts

Esta bebida fue creada en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. Y es ideal para entrar en calor en los días más fríos y en realidad es mucho más rica de lo que parece. Según Chowhound, la bebida recibió su nombre por el sonido que hacen las personas después de beber una. Se elaboran con: Kahlua, crema irlandesa Baileys y Crown Royal Whisky.

3. Arizona: Tequila Sunrise

Todos hemos probado en algún momento de nuestras vidas un Tequila Sunrise, en realidad es una verdadera delicia. Sobre su origen, es un poco turbio: algunos dicen que se inventó en Arizona en la década de 1930, mientras que otros dicen que la versión moderna proviene de Sausalito, California, en la década de 1970. Otro grupo cree que se remonta a Tijuana, México, durante la Prohibición. Cualquiera que sea la historia, Tequila Sunrise es una de las bebidas insignia de Arizona, que es a la vez una bebida exclusiva y parte de un evento exclusivo que celebra el regreso a casa de la Universidad del Norte de Arizona. El cóctel incluye tequila, crema de cassis, jugo de limón y agua con gas (la versión más nueva es tequila, jugo de naranja y granadina).

4. California: Vino

La mayor parte del vino estadounidense proviene de los viñedos de California. De hecho, según el Wine Institute, California representa el 81% de todo el vino de EE. UU., no en vano se ha posicionado como el cuarto productor de vino líder en el mundo. Desde Napa y Sonoma hasta la Costa Central, el Valle Central y la Costa Sur, no tienes que ir muy lejos en California para degustar una copa de vino de clase mundial. Lo mejor de todo es que actualmente encontrarás una interesante propuesta de vinos de California, en cualquier rincón de Estados Unidos y el mundo. Y bueno ¿Quién no ama el vino?

5. Connecticut: Moscow mule

Es cierto que el nombre de este cóctel nos lleva a creer que su origen es ruso, sin embargo tenemos una noticia: es originario de Connecticut. Según el Hartford Courant, el Moscow mule fue inventado por John G. Martin de G.F. Heublein Brothers of Hartford, un distribuidor de bebidas alcohólicas y alimentos. Se sabe que le pusieron este peculiar nombre, de “la mula de Moscú” porque contiene vodka, que en realidad está asociado con Rusia, mientras que “mula” es el término para el grupo de bebidas preparadas con cerveza de jengibre y cítricos.

6. Hawái: Mai tai

Es prácticamente imposible pensar en Hawái, sin un Mai Tai: van de la mano. De hecho, es la bebida más popular en los bares hawaianos y no solo es muy atractiva visualmente ¡Es deliciosa y refrescante! Se elabora con naranja, lima y ron, por lo tanto resulta el cóctel tropical perfecto para disfrutar de esas impresionantes playas de Hawái. Según Eater, un dato curioso sobre esta bebida: el mai tai fue tan popular en las décadas de 1940 y 1950 que en realidad agotó la oferta mundial de ron.

7. Illinois: Whisky irlandés Jameson

Con su población irlandesa y la tradición anual de teñir el río Chicago de verde en el Día de San Patricio, Illinois tiene una fuerte influencia de Irlanda. Por lo mismo, cuando se trata de elegir una bebida exclusiva, los lugareños señalan que es básico elegir un whisky irlandés Jameson. Desde hace muchos años es considerado el licor más popular del estado.

8. Luisiana: Sazerac

Mientras los turistas lanzan huracanes en Bourbon Street, los lugareños de Louisiana beben Sazeracs. Inventado en el siglo XIX en una cafetería de Nueva Orleans, es un cóctel para la valientes que ha dado la vuelta al mundo: la versión moderna incluye whisky de centeno, absenta y amargo de angostura.

9. Michigan: The hummer

Todos los que conocen Michigan saben que la bebida más representativa es el hummer. Este peculiar trago fue creado por Jerome Adams en 1968 en Detroit en el Bayview Yacht Club. La realidad es que es una verdadera delicia, está hecho con ron blanco, Kahlua y dos bolas de helado de vainilla ¡Es lo más cercano a un postre! Claro con un poco de piquete.

10. Missouri: Budweiser

Anheuser-Busch, la emblemática cervecería de Estados Unidos, se inició en la década de 1850 en St. Louis y actualmente permanece ahí la sede original. Y por supuesto su cerveza insignia es la tradicional Budweiser, que por obvias razones se ha posicionado como la favorita de Missouri.

11. Nebraska: Red beer

En México lo llaman ojo rojo y es una de las bebidas más populares para curar los síntomas de la resaca, suelen agregarle jugo de limón y salsas. En Nebraska lo llaman cerveza roja, y es una de las bebidas más populares para los lugareños. Se trata de cerveza con un chorrito de jugo de tomate y es absolutamente esencial para una mañana después de una gran noche de fiesta.

12. New Hampshire: Sidra de manzana

Cuando llega el otoño, los huertos de manzanas de Nueva Inglaterra cobran vida y se vuelven una escena bastante pintoresca. De hecho una de las actividades más buscadas por los turistas, es la recolección de manzanas, para finalizar tomando una taza de sidra de manzana caliente. Lo cierto es que la suculenta sidra de manzana, es la bebida oficial de New Hampshire desde 2010. Un dato curioso: de acuerdo con State Symbols, hay más de 1,400 acres de huertos en el estado.

13. Nueva Jersey: Jäger-bombs

Esta bebida en verdad es solo para valientes y amantes de la fiesta. Si bien, es cierto que Nueva Jersey no tiene un verdadero cóctel oficial o bebida estatal, los Jäger-Bombs son lo más cercano. Los estudiantes universitarios de todo el estado (especialmente a lo largo de su emblemática costa de Jersey) conocen muy bien estos shots. Las bombas Jäger se fabrican dejando caer una inyección de Jägermeister en un vaso de Red Bull, la realidad es que nunca se recomienda tomar más de una.

14. Texas: Margarita

Todos amamos las margaritas, no solo son el aperitivo perfecto para la comida mexicana, la realidad es que evocan a imágenes de una playa en México. Sobre su origen, se sabe que es una bebida que nació en Texas y fue inventada por Pancho Morales, un camionero de Juárez, México. Este clásico brebaje de tequila se creó en El Paso, aunque lo demás es historia ya que rápidamente se replicó en muchos bares en todo Estados Unidos.

15. Virginia Occidental: Gin tonic

Hoy en día una de las bebidas preparadas más consumidas en Estados Unidos es el Gin & Tonic, el cual es bastante normal asociar con un elegante pub en Londres. Sin embargo, West Virginia no es ajena a esta mezcla botánica. Los gin tonics son la bebida local favorita del estado, de acuerdo con referencias de The Daily Meal generalmente se sirven con ginebra, agua tónica, agua mineral y aceite de limón añejos.

