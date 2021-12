Estos son los platillos elaborados con pasta menos saludables en Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Photo by Alex Motoc on Unsplash / Unsplash

El antojo de por la comida italiana es una constante en la vida de todos y aunque existen los más deliciosos platillos: los elaborados con pasta son los protagonistas. La realidad es que hasta el más quisquilloso con la comida tiene una pasta favorita, no en vano existen todo tipo de combinaciones que son el sinónimo perfecto de comida cálida, tradicional y reconfortante. La pasta es un producto básico de lo más noble, que se elabora de forma casera y encabeza icónicos platillos en las cartas de numerosos restaurantes. Sin embargo, como ocurre con muchas comidas en restaurantes: algunos de estos famosos platos de pasta por más suculentos que sean no son del todo saludables. Suelen contener grasas, azúcar y sal. Son platillos con los que hay que tener especial cuidado, ya que suelen ser trampas calóricas y la realidad es que puede resultar un desafío seleccionarlos adecuadamente. Sobre todo con la amplia gama de opciones que ofrecen los restaurantes y que ciertamente en muchas ocasiones suelen ser engañosas. Si te encanta la pasta y no quieres renunciar a ella cuando disfrutes de salir a comer fuera de casa ¡no temas! La siguiente lista podrá ser de ayuda para que sepas qué platillos de pasta comunes son los menos saludables.

1. The Cheesecake Factory: Pasta Napoletana

Información nutricional: 2,480 calorías, 221 g de grasa (82 g de grasa saturada, 4.5 g de grasas trans), 5,150 mg de sodio, 155 g de carbohidratos (11 g de fibra, 20 g de azúcar), 65 g de proteína

La realidad es que todos sabemos que The Cheesecake Factory ofrece una amplia variedad de platos de pasta para elegir, sin embargo es un hecho que muchos de ellos no le harán ningún favor a la cintura ni el peso corporal. Una de las peores alternativas es la Pasta Napoletana, en principio por su mezcla de salchicha italiana, tocino, albóndigas y pepperoni, que debido a su alto contenido en sodio y grasas podría obstruir cualquier arteria. Después nos seguimos con su aporte calórico, que inclusive de excede de lo recomendado para todo el día en una única comida: el plato aporta casi 2500 calorías. A todo esto se suma la impactante cantidad de 221 gramos de grasa y un recuento de sodio de más de 5,000 miligramos. La realidad es que es un platillo de pasta que simplemente es mejor evitar.

2. Olive Garden: Tour of Italy

Información nutricional: 1,550 calorías, 98 g de grasa (50 g de grasa saturada, 1.5 g de grasas trans), 3150 mg de sodio, 99 g de carbohidratos (7 g de fibra, 12 g de azúcar), 72 g de proteína

Otro de los grandes restaurantes que es de lo más popular en sus opciones de pasta es Olive Garden. En particular uno de sus más famosos es Tour of Italy, que como su nombre lo dice consisten en una suculenta combinación de varios clásicos italianos: pollo a la parmesana, lasaña y fettuccine Alfredo. Sin embargo, no es la mejor opción su queremos cuidar la salud y el peso corporal con la asombrosa cantidad de 98 gramos de grasa y más de 3,000 miligramos de sodio, esta comida garantiza que te sentirás lento y pesado durante los próximos días. Así, que en tu próxima visita a Olive Garden apuesta por los platos de pasta más sencillos con salsa de tomate y vegetales, tu cuerpo lo agradecerá.

3. Carrabba’s Italian Grill: Fettuccine Carrabba with Gluten-Free Pasta

Información nutricional: 1500 calorías, 76 g de grasa (45 g de grasa saturada, 2.5 g de grasas trans), 2050 mg de sodio, 144 g de carbohidratos (16 g de fibra, 7 g de azúcar), 58 g de proteína

A simple vista podría parecer que es una versión más saludable de pasta Alfredo, por el uso de pasta libre de gluten; sin embargo este tipo de platillos deben de considerarse con mucha sospecha. Actualmente en muchos restaurantes se tiene la opción de elegir una variante de pasta libre de gluten, así que no es ninguna novedad; el problema viene con la inmensa cantidad de salsa de crema espesa y que por obvias razones disparará el contenido en grasa del platillo a las nubes. Como era de esperar, el Fettuccine Carrabba contiene el equivalente a un día completo de grasa en una sola comida: para ser precisos 45 gramos de grasa saturada. Sin lugar a dudas comer este platillo hará que te sientas satisfecho por un par de días, además no olvidemos que aporta casi el 80% de las calorías diarias.

4. The Cheesecake Factory: Pasta Carbonara With Chicken

Información nutricional: 2,340 calorías, 159 g de grasa (71 g de grasa saturada, 3,5 g de grasas trans), 4030 mg de sodio, 141 g de carbohidratos (10 g de fibra, 11 g de azúcar), 85 g de proteína

La pasta carbonara puede hacer que cualquiera exceda su ingesta calórica diaria en un buen día, pero esta versión del clásico va más allá al cargar el plato con sal y grasa. Entre las principales razones se encuentra que el plato contiene grandes cantidades de tocino ahumado y una salsa cremosa de parmesano. Si bien, es uno de los favoritos de pasta de muchos y siempre resulta increíblemente tentadora: aporta más 2,000 calorías, 71 gramos de grasas saturadas que endurecen las arterias y 141 gramos de carbohidratos. Sin lugar a dudas este plato, arruina fácilmente la cintura y el peso de cualquier persona. Y claro, esto sin mencionar las calorías adicionales del pollo, que aunque se trata de una de las proteínas de alto valor biológico más saludables: suelen freírlo en abundante mantequilla. Lo cual suma calorías significativamente.

5. Macaroni Grill: Mama’s Trio

Valor nutricional: 2110 calorías, 129 g de grasa (56 g de grasa saturada, 2.5 g de grasas trans), 3940 mg de sodio, 149 g de carbohidratos (9 g de fibra, 19 g de azúcar), 103 g de proteína

Cuando los restaurantes juntan sus elementos de menú más populares en una sola comida, es un hecho que se tratará de un platillo que no le hará ningún favor a la dieta, al peso ni a la salud. Lo que sucede con el Mama´s Trio de Macaroni Grill es similar, ya que en su icónico Mama´s Trio combinan: pollo parmesano, lasaña a la boloñesa y fettuccine Alfredo. Por sí solos, cada uno de los elementos que conforman este platillo aporta bastantes calorías y grasas para evitar, pero combinados, dan el resultado de: 129 gramos acumulativos de grasa y casi 4.000 miligramos de sodio. Además de ser un plato completamente exagerado, es otro de los más calóricos de la lista con 2110 calorías que sin lugar a dudas te puedes evitar con una opción más ligera.

6. Olive Garden: Chicken Alfredo

Información nutricional: 1,570 calorías, 95 g de grasa (56 g de grasa saturada, 2 g de grasas trans), 2290 mg de sodio, 96 g de carbohidratos (5 g de fibra, 6 g de azúcar), 81 g de proteína

Para muchas personas uno de los platillos más icónicos del menú de Olive Garden, es la pasta Chicken Alfredo que se ha posicionado como uno de los elementos más vendidos. Sin embargo, al igual que con cualquier platillo de pasta que se base en una salsa espesa a base de crema será rico en grasas, calorías y ciertamente pesado de digerir. También es importante mencionar que contiene casi 60 gramos de grasa, lo cual puede garantizar que nuestras arterias no estarán tan contentas. Además, en cuestiones calóricas este plato te llevará fácilmente al límite, ya que contiene 1,570 calorías. Recuerda que la pasta es saludable, lo que puede afectar sus beneficios son las salsas y complementos que le agregamos; así que ya lo sabes de entrada puedes despedirte de las salsas de crema espesa para una experiencia gastronómica mucho más ligera y saludable.

7. The Cheesecake Factory: Louisiana Chicken Pasta

Información nutricional: 2120 calorías, 125 g de grasa (65 g de grasa saturada), 4030 mg de sodio, 168 g de carbohidratos (10 g de fibra, 16 g de azúcar), 83 g de proteína.

El secreto para hacer cualquier plato de pasta lleno de grasa aún menos saludable, es complementarlo con pollo frito picante ¡sin lugar a dudas es la forma más extrema de lograrlo! La pasta de pollo de Louisiana de Cheesecake Factory, te deja sintiéndote lleno de la manera más exagerada que puedas imaginar gracias a que la comida excede las 2000 calorías y es muy rica en grasas saturadas. Además, es uno de los platillos con más contenido de sodio, grasas y calorías, de hecho en todos estos puntos se excede de lo recomendado por día.

8. Applebee’s: Four-Cheese Mac & Cheese with Honey Pepper Chicken Tenders

Información nutricional: 420 calorías, 61 g de grasa (23 g de grasa saturada, 1 g de grasas trans), 3060 mg de sodio, 153 g de carbohidratos (7 g de fibra, 41 g de azúcar), 60 g de proteína

Uno de los platos de pasta más populares en los restaurantes sin lugar a dudas son los macarrones, que por el simple hecho de su salsa con muchos quesos ya es un plato rico en grasas, calorías y sodios. Sin embargo agregar pollo frito aderezado con miel es una verdadera locura. Por obvias razones este plato de Applebee’s, es una bomba calórica. Además está repleto de sal, grasa, azúcar y carbohidratos, la falta de nutrición en este plato es asombrosa.

