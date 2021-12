Las mejores botanas de Costco para las celebraciones navideñas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Photo by Brooke Lark on Unsplash / Unsplash

Las celebraciones navideñas están en su máximo esplendor y la deliciosa comida se hace más presente que nunca. Si bien existen platillos de lo más tradicionales que toman horas de elaboración, la realidad es que reunirse con amigos y seres queridos es lo más importante. Una gran idea es consentir a tus invitados con un rico menú de bocadillos en lugar de una comida grande y complicada. Es una estrategia que no falla: todos tus invitados encontrarán algo de picar que les guste, comerán las cantidades que quieran y siempre tendrán un bocadillo a la mano mientras beben. Con base en ello nos dimos a la tarea de seleccionar algunas de las botanas más icónicas que Costco pone a nuestro alcance esta temporada.

1. Trío de dips de queso feta mediterráneo -Hannah

Costo: $7

Este empaque de dips es una de las mejores alternativas que ofrece Costco, ya que vienen tres ricas alternativas para complementar totopos, pan y galletas. Son tres salsas elaboradas con base de queso feta batido y la diferencia es que se aromatizan con diferentes sabores: cilantro, ajo & cebollín, tomate & albahaca secados al sol. Estos dips de queso son el complemento perfecto para cualquier tabla de carnes frías y lo mejor de todo es su maravilloso precio.

2. Queso Blanco – Queso Mama

Costo: $7

La realidad es que el queso es un verdadero placer para la mayoría de las personas, siempre se disfruta y combina con el resto de los aperitivos que montes en la mesa. Este queso es una opción diferente, para aquellos que disfrutar de alimentos más originales ya que está hecho con queso blanco y chiles verdes suaves. Un buen tip es calentarlo en una olla de cocción lenta o como para fondue, coloca pan y verduras en trocitos al centro, ten por seguro que desaparecerá en minutos.

3. Cheese Flight – Kirkland Signature

Costo: $24

Nunca nos vamos a cansar del queso, la marca propia de Costco Kirkland nunca deja de sorprendernos con todo tipo de propuestas deliciosas. Y la realidad es que su presentación de trozos de quesos mixtos, que han denominado Cheese Flight es una grandiosa alternativa para las fiestas. Existen diferentes presentaciones de quesos de origen español, francés, estadounidenses e italianos, son de gran calidad y manejan diferentes tipos de maduración. Son la presentación perfecta para una rica tabla de quesos, acompañada de carnes frías, fruta y pan.

4. Charcuterie Assortment – Fratelli Beretta

Costo: $14

Nada mejor para complementar una rica selección gourmet de quesos y un buen pan artesanal, que una fina selección de charcutería. Este kit de embutidos de Fratelli Beretta es de lo más práctico y simplemente delicioso, se trata de carnes frías de muy buena calidad. En el paquete podrás encontrar salami, jamón serrano, pepperoni, lomo, salchicha seca y otras delicias. existen paquetes con diferentes variedades de sus productos, elige tus favoritos.

5. Goat Cheese Pearls with Fig and Cranberry – Fromacoeur

Costo: $9

¿Quieres llevar a otro nivel tu tabla de quesos? Estas pequeñas bolas de queso de cabra rellenas de arándanos secos mezclados con mermelada de higo, serán la estrella de la noche. No solo son deliciosas y de lo más originales, tus invitados estarán encantados con tanta creatividad en el aire. Además, la mezcla de ingredientes, resulta de lo más navideña. View this post on Instagram A post shared by Costco Fans Midwest (@costcofansmidwest)

6. Spanakopita – Cuisine Adventures

Costo: $14

Estos triángulos de espinacas y queso feta griego son excelentes para colocar en una bandeja al centro de la mesa (recién salidos del horno). Están elaborados con pasta filo, que los hace increíblemente crujientes al hornearse, además los puedes acompañar con diferentes dips y aderezos. Y claro, una rica ensalada griega. View this post on Instagram A post shared by Cuisine Adventures (@cuisine_adventures)

7. Mini chicken wontons – Bibingo

Costo: $10

Lleva a otro nivel tu mesa de aperitivos y complementa la deliciosa selección de quesos, carnes frías y bocadillos con estos mini bocadillos de wontons de pollo. Estos wontons vienen completamente cocidos se rellenan con pollo y cilantro, es por ello que solo necesitarán un par de minutos en una sartén o vaporera. Lo mejor de todo es que el tamaño mini los hace perfectos para comer con los dedos, son cálidos y de lo más reconfortantes.

8. Mini quiches -Cousine adventures

Costo: $14

Los mini quiches mixtos de Cousine adventures no pueden faltar, son de lo más reconfortantes y su tamaño es perfecto. Los hay de tres quesos, de queso con brócoli y a la florentina. Lo único que tendrás que hacer es hornearlos y acompañar con una rica ensalada fresca de tomates ¡quedarás como el mejor anfitrión de la tierra! View this post on Instagram A post shared by Cuisine Adventures (@cuisine_adventures)

—

