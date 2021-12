Demócratas del Senado aprueban nuevo tope de la deuda del Gobierno federal en $2.5 billones

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras unos días de alcanzar un acuerdo con los republicanos, los demócratas del Senado aprobaron este martes aumentar el techo de la deuda en $2.5 billones de dólares, a un día de que venza el plazo de la anterior medida.

Sin embargo, aunque el líder de la minoría Mitch McConnell (Kentucky) había acordado no evitar el avance, ni él ni sus colegas apoyaron el proyecto que se aprobó con 50 votos a favor contra 49.

A pesar de esa falta de ayuda en la votación final, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), agradeció evitar el obstruccionismo.

“Como he dicho en repetidas ocasiones, esta acción es para pagar la deuda acumulada por ambas partes, así que me complace que nos unimos para facilitar un proceso que ha hecho posible abordar el tope”, dijo. “El gobierno responsable ha ganado en este tema de suma importancia. El pueblo estadounidense puede respirar tranquilo y estar seguro de que no habrá un incumplimiento”.

El incremento es al 2023, pero si en 2022 los republicanos logran controlar alguna de las dos cámaras eso podría complicarse para el presidente Joe Biden cuando se negocie un nuevo tope.

Ahora la Cámara tiene que hacer lo propio, pero la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dio a los legisladores que el miércoles sería la fecha límite de endeudamiento de la nación, a fin de mantener la solvencia del Gobierno y cumplir con sus compromiso, incluido el pago de pensiones.

A pesar de evitar obstruir el avance del nuevo tope, McConnell criticó a los demócratas por los gastos y su nexo con la agenda Build Back Better (BBB – Reconstruir Mejor), al considerar que su partido no votaría por más gastos. Es decir, no obstruye, pero no apoya.

“Todos los demócratas del Senado van a votar en línea para aumentar el límite de deuda de nuestra nación en billones de dólares”, expresó. “Si se atascan en otra ola de impuestos y gastos imprudentes, este aumento masivo de la deuda será solo el comienzo”.

El nuevo tope corresponde a la cantidad máxima que la Administración federal puede pedir prestado para pagar sus facturas, incluso fondos para un evento catastrófico.

A principios de diciembre, la deuda del país alcanzó casi $29 billones de dólares, según el Departamento del Tesoro.

Aún con las críticas de sus colegas republicanos, el líder Schumer agradeció la disposición a dejar avanzar la moción.

“Una vez más, agradezco al líder republicano y a mis colegas republicanos que votaron con nosotros para abordar este tema”, dijo.