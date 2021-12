Mujer causa furor por estar en la semana 32 de embarazo y no tener un vientre abultado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En un par de semanas una mujer de Inglaterra, Brooke Barclay, se convertirá en madre por segunda ocasión y compartió con sus seguidores cómo ha avanzado su embarazo.



La mujer de 21 años se convirtió en Trending Topic porque su vientre no se parece al de una mujer en la semana 32 de gestación, sino una mujer con el vientre inflamado.



Cuando Brooke Barclay les contó a sus seguidores que tenía 20 semanas de embarazo, y mostró su ultrasonido, en redes sociales la tacharon de “mentirosa” y no faltó quien asegurara que estaba dando dicha declaración para llamar la atención y ganar más seguidores.



Tras la ola de señalamientos, Brooke Barclay dio a conocer que su vientre no se ve abultado, como el de millones de mujeres embarazadas, porque su útero está inclinado hacia atrás.



“Es completamente normal, por eso existen algunas mujeres que no saben que están embarazadas hasta el parto. No afecta absolutamente en nada al bebé”, dijo la joven al diario The Sun.



Asimismo, señaló que su estatura y torso ayudan a que el bebé se aloje en esa zona: “Nos costó mucho saber que estaba embarazada otra vez, ya que durante dos meses habíamos estado intentando tener otro hijo”.



Pese a que la joven no tiene una pancita abultada, no se ha salvado de los malestares propios de un embrazo como son las náuseas, dolor de espalda, acidez estomacal e incluso hinchazón de pies.



Es gracias a esta “rara”, pero médicamente embarazo normal que Barclay ha ganado miles de seguidores ¡claramente por morbo!



Brooke Barclay espera mostrar a sus seguidores a su bebé, en febrero de 2022, cuando nazca y así callar cientos de bocas, que a pesar de las mil explicaciones que ha dado en sus redes sociales, aún siguen sin creer que la joven esté embarazada y de su segundo bebé.

