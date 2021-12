¡Sabemos qué le regaló Kim Kardashian a Pete Davidson por su primer cumpleaños como pareja!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mantener una relación sentimental con Kim Kardashian implica convertirse automáticamente en el objetivo de los paparazzi, pero también conlleva ciertas ventajas. Al margen de la fama casi instantánea, también hay que tener en cuenta que todos los Kardashian-Jenner son unos verdaderos expertos a la hora de celebrar las ocasiones especiales.

Kylie Jenner, por ejemplo, le regaló un Bentley valorado en 300 mil dólares a su novio de la adolescencia, Tyga, y la propia Kim consiguió que el rapero Drake actuara por sorpresa en la fiesta de cumpleaños de su hermanastra pequeña. El pasado 16 de diciembre ella decidió superarse a sí misma con motivo del cumpleaños de su nuevo novio Pete Davidson.

Si los rumores son ciertos, en aquel momento su romance acababa de comenzar y ella encontró la idea perfecta: un obsequio con un valor más sentimental que material que permitió al joven humorista cumplir uno de sus sueños. La estrella televisiva consiguió que el rapero Flavor Flav, uno de los favoritos de su novio, accediera a acudir a la casa que su madre Kris Jenner tiene en Palm Beach para pasar unas horas con Pete, según ha confirmado ahora el ‘regalo’ en cuestión.

“Son como mi familia, no sé si me explico”, ha desvelado el músico en declaraciones a ET Canada para explicar qué hacía con Pete, Kris y Kim en las fotos que él mismo compartió en su Instagram el día de la reunión. “Y me sentí muy honrado de estar en su presencia a lo largo de toda la velada. Lo que puedo decir es que a Pete le encanta Flavor Flav. No para de hablar de lo mucho que le gusto, lo repite todo el tiempo. Al final, Kim le dijo: ‘Está bien, por tu cumpleaños, vas a tener a Flavor Flav’. Se puso en contacto conmigo y así es como acabé allí“.

