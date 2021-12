A un paso de ser abogada, Kim Kardashian ya aprobó el examen ‘Baby Bar’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Kim Kardashian no podría sentirse más orgullosa y satisfecha tras haber cumplido, por fin, uno de sus grandes objetivos académicos: aprobó el examen de Derecho conocido como ‘Baby Bar’ y está un paso más cerca de poder ejercer como abogada.

Fue la propia Kim quien desde su cuenta de Instagram reveló a sus millones de seguidores que, tras tres intentos fallidos, finalmente consiguió pasar el examen al que se someten todos los estudiantes de derecho tras concluir las asignaturas del primer año.

Esa prueba era la única barrera que le quedaba por superar antes de poder continuar con la carrera y no quiso pasar por alto el hecho de que llegó a su ansiada meta en su cuarto intento.

De hecho, la empresaria resaltó ese hecho como otra prueba más de la constancia y la determinación con la que siempre se ha planteado sus retos profesionales y, en este caso, de estudios.

“Para aquellos que no conozcan mi trayectoria en la facultad de derecho, sepan que esto no fue fácil y no se me puso en bandeja. Suspendí el examen tres veces en los últimos años, pero cada vez que ocurrió esto me esforcé y estudié con más ganas. ¡Y lo intenté una y otra vez hasta que lo conseguí!”, escribió y hasta explicó que en uno de los intentos estaba contagiada de Covid-19.

“Además tuve Covid durante mi tercer intento y mucha fiebre, aunque no quiero poner excusas”, aclaró.

La hija de Kris Jenner también quiso dedicar este emotivo triunfo a su padre, el abogado Robert Kardashian fallecido en septiembre del 2003, asegurando que estaría muy orgulloso de ella, aunque reconoce le sorprendería ver que está siguiendo sus pasos profesionales.

“Sé que mi padre estaría muy orgulloso y en realidad estaría muy sorprendido de saber que este es mi camino ahora, pero él habría sido mi mejor compañero de estudio” Kim Kardashian

“La conclusión es que nunca te rindas, incluso cuando te aferras a un hilo, ¡puedes hacerlo!”, culminó.

Dicen que “la tercera es la vencida”, pero en el caso de Kim Kardashian, la cuarta vez sí es la definitiva.

Desde el 2019, ella se propuso estudiar Leyes para defender a las mujeres y cualquier persona que ha sido víctima de los malos manejos del sistema de justicia de su país.

Sigue leyendo: Kim Kardashian presenta en Instagram al cirujano plástico que le permite seguir luciendo un aspecto radiante

– Kanye West admite que avergonzó a Kim Kardashian cuando se postuló para presidente de EE. UU.

– Doce personas irán a juicio por robo de joyas a Kim Kardashian en París